〈紐約匯市〉美CPI報告前夕 DXY貶至逾2周低點 歐元強彈

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告發布前夕，美元指數周一 (12 日) 跌至逾 2 周新低，歐元盤中一度強彈近 1.6%，創 6 個月來最大升幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.64%，報 108.30，是 8 月 26 日以來最低。

受 Fed 激進升息預期帶動，美元近月表現強勢，且上周三 (7 日) 再刷 20 年新高，但後續走勢偏弱。

Convera 市場分析師 Joe Manimbo 表示，美元漲勢暫時停歇，背後的原因基本上和風險情緒改善、他國央行的鷹派態度，以及對通膨報告的期望有關。不過，有助於限制美元跌勢的其中一項因素是美國經濟的穩健跡象。

紐約聯準銀行公布最新調查顯示，在汽油價格繼續回落之下，8 月的消費者通膨預期進一步下滑，這項消息可望緩解 Fed 官員的部分擔憂情緒。接下來，市場將密切關注周二 (13 日) 公布的 CPI 報告，以評估聯準會 (Fed) 的升息態度。

歐元兌美元漲勢凌厲，盤中一度升近 1.6%，是 3 月以來最大升幅，截稿前上漲 0.82% 至 1.0121 美元。

路透引述消息人士說法稱，為了抑制通膨，歐洲央行 (ECB) 官員認為，將利率升至 2% 或以上的風險已越來越大。

然而，德國智庫 Ifo 周一將 2023 年德國經濟成長預估值自 6 月的 3.5% 下修至 - 0.3%，通膨預期自 6% 大幅調升至 9.3%，因俄烏戰爭推高能源成本，進而壓縮德國經濟自疫情復甦的機會。

隨著美元回落，英鎊兌美元升 0.84% 至 1.1682 美元，澳幣兌美元也漲 0.70% 至 0.6885 美元，延續上周五的反彈氣勢。

日元兌美元小跌 0.18%，報 142.81 日元。日本官員周末暗示必須採取干預手段，以阻止日元進一步走貶，一位政府發言人受訪時也稱，可能需要採取必要措施來防止日元過度貶值。

截至台灣時間周二 (13 日) 約 6:00 價格：