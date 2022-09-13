美國醞釀鐵路罷工 煤炭、木材、穀物運輸將遭波及

代表全美貨運鐵路的工會將於 9 月 17 日展開罷工，預估超過 9 萬工人響應，憂心忡忡的企業警告，從煤炭、木材到食物，各種重要物資的運輸將受波及，拜登政府敦促鐵路業者和工人盡快達成協議，否則將付出每日 20 億美元的經濟代價。

貨運鐵路和工會組織整個周末都忙著避免罷工，但目前並無跡象顯示有機會阻止罷工。如果如期罷工，「黃小玉」、化肥、能源運輸將受到干擾，加劇美國當前已處於高檔的通膨。

俄烏戰爭爆發之後，世界各國日益仰賴美國糧食供應，然而美國的玉米、小麥、黃豆等主要農產品多靠鐵路運輸。美國大部分煤炭也靠鐵路運送，罷工將使擾亂這種發電原料的流通。

美國煤炭最大出口商 Xcoal 能源及資源公司的執行長 Ernie Thrasher 說：「煤炭運輸將停止。除非工人回到工作崗位，否則煤炭運輸將動彈不得。」

這場罷工將影響美國所有主要鐵路公司，包括波克夏旗下伯靈頓北方聖大菲鐵路公司，以及聯合太平洋、CSX 運輸公司。目前 12 個鐵路工人組織中，已有 10 個與資方敲定新的勞動協議，剩下美國機車工程師和訓練員兄弟會 (BLET) 和國際鈑金、航空、鐵路和運輸工人協會 (SMART) 兩個工會未達成協議。

美國總統拜登和內閣官員周一 (12 日) 設法在鐵路公司和工會之間協調，凸顯白宮對潛在罷工的重視。不過愛荷華州共和黨參議員 Chuck Grassley 在推特發文表示，拜登必須設法介入，要求各方持續協商或接受協議，如果拜登辦不到，就讓國會來做。

木材價格已經因為潛在的罷工先漲一波，芝加哥木材期貨價周一大漲 9.6% 至漲停，達每千板呎 559.80 美元，是 8 月 18 日以來最高價。

化肥價格也可望攀漲。農業供應商 GreenPoint 公司的執行長 Jeff Blair 表示，罷工正好碰上美國秋季施肥的時機，對農民、農業和全美民眾來說，是又一記殘酷的打擊。

美國也進入黃豆收成期，今年收成可望刷新紀錄，如今卻面臨潛在的中斷。

全美礦業協會執行長 Rich Nolan 說，鐵路罷工可能對能源安全造成廣泛的影響，包括推升成本、破壞供應鏈並刺激通膨。