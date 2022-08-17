美股大多頭：美股已在6 觸底 但若Fed使利率升至4% 恐使股市再跌

美股大多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 週二 (16 日) 表示，美股已經觸底，下半年前景看好，但若美國聯準會 (Fed) 將利率升至 4% 或更高，美股恐將再度下跌。

Siegel 表示，Fed 可能會再升息 4 碼 (100 個基點)，接下來的順序預料是 2 碼、1 碼、1 碼。他指出，Fed 的確還需要將再調升利率，不是現在就停止，但是，如果 Fed 更為激進，升息 4 碼、2 碼、2 碼，使利率升至 4%、4.5% 或 5%，恐怕會後悔。

Siegel 也表示，經濟中部分產業的薪資的確在上漲，但過去 2 年主要推動通膨的力量，房價正在下降，而大宗商品價格也停止上漲。「我認為，如果 Fed 看到這一點，就會知道不必採取更激進的行動。我認為股市已經在 6 月觸底，今年下半年表現看好。」Siegel 說道。

Siegel 說，如今貨幣供給放緩速度創下紀錄，美國有可能實現軟著陸，雖然這是不確定的事情，但他對此越來越樂觀。

隨著 Fed 傾向繼續升息，經濟充斥不同訊號，就業人數迅速上升，汽油價格回跌，房屋和食品成本飆升，消費者信心低迷，消費支出數據穩定。在這樣的環境背景下，Fed 正試圖取得平衡。

高盛經濟學家日前表示，儘管 Fed 無法控制的幾項因素，可能會使軟著陸變得複雜，並降低成功的機率，但軟著陸仍是一條可行但艱難的道路。