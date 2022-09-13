美股重點新聞摘要2022年09月13日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：甲骨文 (ORCL)

美國 8 月 CPI

iPhone 預購首周末 14 Pro Max 最熱賣 蘋果大漲創 5 月以來最強單日

預購數據顯示 iPhone 14 系列新機首周末買氣熱絡，售價最昂貴的 14 Pro Max 最暢銷，已超越 13 Pro Max 當初在預購首周末的成績。蘋果股價周一 (12 日) 收盤大漲 3.9%，創 5 月 27 日以來最大單日漲幅。閱讀全文...

英特爾金雞母 Mobileye 傳可能明年才 IPO 估值大幅縮水

《彭博》週一 (12 日) 引述消息人士報導，晶片大廠英特爾旗下自動駕駛公司 Mobileye 可能延到明年才會啟動股票首次公開發行 (IPO) 計畫，估值也從先前傳出的 500 億美元下修至約 300 億美元。閱讀全文...

華爾街投行撐不住 傳高盛啟動疫情以來最大規模裁員

彭博周一（12 日）援引知情人士消息報導，高盛正著手進行自新冠疫情以來最大的一輪裁員，將從本月開始裁掉數百人。市場認為，高盛重啟裁員意味著美國金融業也感受到當前市場的寒意，分析師普遍預估，今年高盛的利潤將下降逾 40%。閱讀全文...

美光愛達荷州晶片廠動土 CEO 曝還有另一座新廠即將公布

記憶體大廠美光（Micron）在美國愛達荷州首府波伊西（Boise）投資 150 億美元的記憶體廠周一（12 日）動土，該公司執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）透露，另一個大規模生產工廠正處在最終階段，將在未來幾周內宣布。閱讀全文...

紐約 Fed 調查：8 月消費者對未來通膨預期進一步下滑

美國紐約聯邦準備銀行周一（12 日）公布的最新調查報告顯示，8 月份消費者對未來通膨預期進一步下滑，給正在努力抑制物價的聯準會（Fed）官員帶來好消息。閱讀全文...