〈美股早盤〉市場估通膨可能觸頂 主要指數開高

儘管聯準會（Fed）不斷加大鷹派論調，但交易員押注通膨已接近觸頂，美股周一（12 日）開高，美元、美債 10 年期殖利率走跌，市場靜待周二（13 日）公布的 8 月消費者物價指數（CPI）報告。

截稿前，道瓊工業指數漲近 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 90 點或 0.75%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲 0.03%。

外界預估， CPI 年增率將繼續降溫至 8%，前值為 8.5%，不過不包括食品與能源的核心 CPI 年增率恐小幅升至 6.1%，前值為 5.9%。目前市場預估，聯準會（Fed）在先前兩次升息 3 碼（75 個基點）後，下周還將進行同樣幅度的升息，而先前 Fed 官員在會議前的前瞻性指引支持這一觀點。

Fed 理事華勒（Christopher Waller）表示，支持聯準會本月稍晚時再次「大幅」升息，這一表態暗示 Waller 贊成升息 3 碼。華勒稱通膨率太高，現在還無法判斷通膨是否持續大幅下滑，支持下周大幅升息，使政策利率達到明顯限制需求的水準。

其他消息方面，歐洲本周將公布一攬子緊急措施提案，其中包括對能源企業徵收暴利稅，但各國在細節以及是否對天然氣價格設置上限的問題仍存有分歧。

根據歐盟輪值主席國捷克公布的會議摘要，為在冬季來臨前降低民眾與企業不斷飆升的能源帳單，部長們在上周五的會議上要求設置天然氣價格上限。據悉，歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 將在周三（14 日）的演講中提及該項提議，各國對這項措施會緩解或加劇歐洲能源危機仍抱持不同看法。

國際油價方面，隨著伊朗核談判似乎遇到阻礙，以及俄國石油禁運擔憂，再加上石油供應緊張難以滿足強勁需求，截稿前，11 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.95%，至每桶 93.72 美元；10 月到期的西德州原油期貨上漲 0.76%，至每桶 87.45 美元。

匯市方面，由於歐洲央行上周升息 3 碼後持續放鷹，強調有進一步升息必要，以及美國通膨預期放緩將領卻對美元需求，歐元兌美元匯率創下 6 個月以來最大漲幅。歐洲交易時段，美元指數一度跳水跌破 108，但隨後又重回 108 上方，截稿前報 108.085。市場分析人士指出，匯市劇烈波動主要與歐洲央行鷹派行動相關。

截至台北時間周一（12 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤上漲 1.25%，至每股 236.49 美元

影音串流巨頭 Netflix(NFLX-US) 表示，與法國最大遊戲廠商 Ubisoft 建立合作夥伴關係，將有助於擴大該公司遊戲產業版圖。Netflix 週末表示，將與 Ubisoft 合作，計劃明年共同推出 3 款新手機遊戲，延續《英勇之心：偉大戰爭》(Valiant Hearts)、《The Mighty Quest》和《刺客教條》(Assassin"s Creed) 的故事。

福特 (F-US) 早盤上漲 0.71%，至每股 15.53 美元

福特汽車正在將其免手控高速公路駕駛系統的實用性擴展到林肯的入門級 Corsair 跨界車，以將這項技術擴展到低價車輛。2023 年式 Corsair 將是福特車系中第 6 款提供該系統的車型，也是繼品牌旗艦 Navigator SUV 之後的第二款林肯車型。該系統在林肯被稱為 ActiveGlide，福特則稱為 BlueCruise，Corsair 將成為福特汽車提供該技術的價格最低車型。

推特 (TWTR-US) 早盤下跌 0.95%，至每股 41.79 美元

推特周一表示，在馬斯克發出第三封信試圖取消交易後，該公司支付金錢給吹哨者並未違反馬斯克提議的 440 億美元收購要約下的任何義務。推特稱打算執行收購協議，按照與馬斯克商定的價格和條款完成交易。推特股東將於周二（13 日）投票決定是否批准或拒絕馬斯克的收購要約。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，貨幣政策制定者似乎熱衷於在經濟停滯之前強化其鷹派立場，可能是對即將公布的 CPI 數據有所顧慮。不過也有一種感覺是，如果經濟數據走軟，市場對升息預期可能會下滑，而這顯然是 Fed 希望避免的。

Rand Merchant Bank 經濟學家表示，如果 CPI 數據顯示物價壓力明顯緩和，市場對 Fed 的前瞻指引的藐視可能會獲得一些支撐，對風險相對較高的資產有力。不過，Fed 堅持鷹派立場的風險仍在，因為通膨可能在很長一段時間內仍遠高於其所能接受的水準，這意味著目前押注美元不會近一步走強恐仍為時過早。