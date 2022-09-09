女股神：美高通膨正轉為通縮 Fed激進升息是個錯誤

方舟投資 (ARK Investment Management) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 再度抨擊美聯準會 (Fed) 主席鮑爾，表示 Fed 應停止升息，持續激進升息就是一個錯誤，美國如今的高通膨正轉為通縮。

伍德表示，Fed 過度關注就業和核心通膨等滯後指標，而忽略了其他的領先指標，目前已經顯現出通縮的跡象。

伍德說道：「黃金和銅等領先的通膨指標如今顯示出通縮的風險。即使是油價也已從高點下跌了 35% 以上，抵銷了今年的大部分漲幅。」

近幾個月來，大宗商品價格大幅下滑。美國汽油平均價格曾一度升至每加侖 5 美元，但目前已經急劇下跌。美國汽車協會 (AAA) 的數據，現金為每加侖 3.75 美元。

伍德也指出，通膨正在轉變為通縮，最好的通膨指標之一，黃金價格在 2020 年 8 月達到 2075 美元的高點，如今已下跌了約 15%。木材價格下跌了 60% 以上，銅價下跌 30%，鐵礦石下跌 60%，原油下跌 35%。

此外，近期零售商庫存過剩，可能被迫在即將到來的假日購物季進行大幅折扣，將會加劇通膨轉向通縮的趨勢。

伍德將鮑爾與前 Fed 主席沃爾克 (Paul Volcker) 進行比較，沃爾克在 1980 年代初期通過大幅升息控制通膨。伍德直指，鮑爾目前的沃爾克策略與經濟環境並不相符。

「面對與供應相關為期兩年的通膨衝擊，鮑爾正在使用沃爾克的大錘，我認為這是一個錯誤。」伍德說。