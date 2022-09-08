WSJ：Fed 9月很可能連三度升息3碼

被稱為聯準會 (Fed) 傳聲筒的華爾街日報 (WSJ) 記者提米羅斯 (Nick Timiraos) 周三 (7 日) 報導，Fed 主席鮑爾已經公開承諾不惜讓失業率上升、也要壓制通膨，由此看來，Fed 本月很可能再次升息 3 碼 (75 個基點)。報導出爐後，交易員預測 9 月升 3 碼的機率升破 80%。

鮑爾預定周四發表 9 月會議前的最後一場演說，可能重申有必要壓制通膨，但會導致勞動力市場放緩。Fed 今年共四度升息，其中在 6 月和 7 月都分別升息 3 碼。

Fed 將在 9 月 21 日 (台灣 22 日凌晨) 宣布 9 月決議，從鮑爾和多名官員最近一個月的發言來看，升息 3 碼的可能性高過於 2 碼。鮑爾在 8 月 26 日傑克森霍爾的央行年會上表示，高利率將保持一段時間，直到確信通膨下滑，今年有投票權且立場鷹派的聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard)，曾在 8 月中旬表示自己傾向 9 月升息 3 碼。

WSJ 報導出爐後，芝商所 (CME) 的隔夜指數利率交換 (OIS) 合約顯示，交易員預測 9 月升息 3 碼的機率一度升破 80%，是上回 7 月會議以來的最高水準。雖然當天這個高峰沒有維持很久，但目前仍保持在 8 月 5 日美國公布 7 月非農報告以來的高點。

鮑爾周四將發表 9 月會議前最後一場演說，可能重申抗通膨決心。(圖: AFP)

要預測 Fed 9 月的動向並不容易，因為在決策會議登場之前，還有下周三 (13 日) 將公布的 8 月消費者物價指數 (CPI) 值得觀察，而 Fed 官員屆時已經進入緘默期。

WSJ 報導，多位 Fed 官員已表示，希望聯邦資金利率到今年年底升到接近 4%，代表比目前水準高約 150 個基點 (6 碼)。

Fed 在今年剩下三次會議 (9 月、11 月、12 月) 中，可以有好幾種升息組合。鷹派作法是 9 月升息 3 碼，之後兩次升幅縮小，另一個選項是連續三場開會都升 2 碼。

Fed 官員 9 月決策會議後將更新「經濟預測摘要」(SEP)，將有機會從利率預測點狀圖窺見他們對利率走向的看法。

Fed 7 月開會雖然升息 3 碼，但市場卻因鮑爾暗示可能在某個時候放緩升息而大漲，令官員相當不安，之後的發言都相當鷹派。

今年有投票權的克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周三表示，她認為到了明年年初，利率將需升到 4% 以上。

瑞銀美國首席經濟學家 Jonathan Pingle 表示，經過 7 月股市大漲之後，Fed 更加意識到與市場溝通政策的挑戰，因此試圖傳達「高利率將保持一段時間」的訊息，其中一個好辦法就是「連續第三度升息 3 碼」。