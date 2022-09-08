鮑爾再發鷹派言論 Fed恐在9月升息3碼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周四（8 日）在卡托研究所（Cato Institute）主辦的研討會上表示，在完成對抗通膨任務之前，央行不會退縮。此番言論再次暴露其力抗通膨的鷹派立場，也強化市場對 Fed 在 9 月升息 3 碼（75 個基點）的預期。

鮑爾表示，Fed 需要在通膨問題上採取果斷且強而有力的行動，需要持續前進直到完成把通膨降溫的任務。

鮑爾也提到 Fed 有責任保持物價穩定，也願意承擔責任，並指出通膨高於目標水準的時間越久，風險越大，強調 Fed 堅決致力於降低通膨，且不會受到政治影響，還重申其在傑克森霍爾全球央行年會上的言論：「歷史經驗強烈警告我們不要過早放鬆政策」。

鮑爾表示，能否維持通膨預期非常重要，Fed 的工作是確保通膨預期錨定。而勞動力市場需求仍非常強勁，薪資水準正在上升，希望有一段經濟成長速度低於趨勢的時期，給勞動力市場帶來更好的平衡。

Fed 官員希望能讓美國經濟「軟著陸」，即經濟持長放緩，通膨下降，同時降低就業成本，但他們也擔心，大眾對未來物價的預期超過央行 2% 通膨目標一年多以後開始上升。官員們經明確表示打算用進一步提高借貸成本，並在較長時間內保持這一水準來對抗這種波動。

利率方面，鮑爾表示貨幣供應與通膨關係一直不穩定，Fed 從未明確將其政策與任何特定公式掛鈎，因此不確定最終利率為何。在縮表問題上，鮑爾表示目前的縮表操作框架良好，準備根據經濟所需調整縮表規模，沒有理由回到稀缺儲備金水準。

市場反應

鮑爾再次放鷹，美股周四開盤走低。截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.4%，暫報 31,457.12 點，那斯達克綜合指數跌 50 點或近 0.4%，暫報 11,741.84 點，標普 500 指數跌近 0.4%，暫報 3,965.79 點，費城半導體指數漲 0.15%，暫報 2,615.50 點。

根據芝商所 FedWatch Tool 工具顯示，Fed 在 9 月升息 2 碼（50 個基點）的機率為 14%，升息 3 碼的機率為 86%。