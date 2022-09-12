〈台股盤前要聞〉鴻海衝刺小米新機量產、雙鴻Q4營收可望衝高 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，鴻海除衝刺生產 iPhone 新機外，旗下富智康中國廊坊廠區也加速小米新機量產爬坡與品質提升；雙鴻預期第四季在 VGA 顯卡新品上市、伺服器持續拉貨，及車用兩大客戶出貨增加下，單季營收可望重回 40 億元。以下是今 (12) 日必看重要財經新聞。

不只 iPhone 新機 鴻海同步衝刺小米新品量產

鴻海 (2317-TW) 除了衝刺生產 iPhone 新機外，旗下富智康 (2038-HK) 中國廊坊廠區也加速小米新機量產爬坡與品質提升，富智康主管表示，藉由雙方共同的努力下，第四季廠區運作可望進一步向上。閱讀全文...

雙鴻三動能支撐 Q4 營收有望站回 40 億元

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 中國廠區恢復生產後，預期第四季在 VGA 顯卡新品上市、伺服器持續拉貨，以及車用兩大客戶出貨較上半年顯著增加，單季營收有望季增逾 2 成，重回 40 億元之上。閱讀全文...

中國車市回穩 正新下半年營運可望較去年同期大躍進

正新 (2105-TW) 受惠中國車市回穩，加上歐美、東南亞等地區需求穩步增溫，第三季營收可望優於第二季，下半年營收、獲利也將較上半年成長，並可望大幅優於去年同期，全年續拚向上。閱讀全文...

台幣 31 大關近在咫尺 外銷占比高 5 大產業看俏

台幣本周重貶超過 3 角，「31 字頭」大關近在咫尺，台幣易貶難升，資金持續撤離之下，也不利台股表現，因此選股難度升高之際，新台幣貶值概念股備受矚目，法人點名半導體設備等 5 大族群可以留意。閱讀全文...

韋僑 Q3 營收可望再登峰 台中大里新廠下季投產

消費性電子下半年顯露疲態，RFID（無線射頻標籤）廠韋僑 (6417-TW) 醫療應用接單強勁，第三季可望延續上季營收再度改寫新紀錄，另外 12 月台中大里新廠遷入後，產能將再倍增，未來可支應 24-25 億元的年營收規模。閱讀全文...