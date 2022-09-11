中國車市回穩 正新下半年營運可望較去年同期大躍進

正新 (2105-TW) 受惠中國車市回穩，加上歐美、東南亞等地區需求穩步增溫，第三季營收可望優於第二季，下半年營收、獲利也將較上半年成長，並可望大幅優於去年同期，全年續拚向上。

正新指出，中國多地雖然陸續啟動封控，但車廠生產逐步恢復正常，整體而言，當地車廠需求已慢慢回溫；售後市場方面，隨著海運價格持續回檔，若中國同業產品能大量出口，內銷競爭壓力就會減輕，有助公司在當地售後市場布局。

正新目前兩輪車胎產能維持滿載，PCR 等大車胎則維持高檔水準，上半年營運衰退主要受中國市場影響，歐美、東南亞市場需求均穩定成長。

由於正新中國市場營收占比超過 5 成，正新預期，隨著中國釋出購車補貼等政策推升，加上車廠晶片荒緩解，新車需求增加，若中國市場未再受疫情封控、限電等不確定因素影響，下半年營運可望大幅優於去年同期。

就下半年獲利來看，除新台幣匯率貶值因素助攻外，正新繼今年 1、4 月輪胎價格分別調漲 2-5%、3-8% 後，7 月東南亞廠區輪胎售價再調漲 3-5%，將持續挹注毛利率表現。

即便 8 月下旬重慶廠配合當地政府高溫停工，但正新以庫存出貨、並協調其他廠區生產，單月營收衝高至 90.59 億元，月增 5.4%，年增 18%，創近 17 個月新高；前 8 月累計營收 664.54 億元，年減 4.47%。

