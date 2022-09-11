雙鴻三動能支撐 Q4營收有望站回40億元

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 中國廠區恢復生產後，預期第四季在 VGA 顯卡新品上市、伺服器持續拉貨，以及車用兩大客戶出貨較上半年顯著增加，單季營收有望季增逾 2 成，重回 40 億元之上。

車用方面，雙鴻布局逐步發酵，目前主要出貨給 GM、Volvo 與美國新創電動車廠 Lucid Motors，下半年車廠拉貨強勁，訂單較上半年提升 30-40%，加上基期低，營收貢獻將倍數跳增。

VGA 部分因 Nvidia 高階顯卡 RTX 4090 遞延上市，有機會 10 月中旬亮相，期待帶動電競相關散熱產品出貨力道增加，加上其他 VGA 產品多使用 VC(熱板)，整體 ASP 提升約 30%，為營收主要成長動能之一。

至於伺服器則持續有新訂單，營運相對有撐， 尤其散熱功耗需求增加，ASP 也大幅提升 40-50%，有望帶動伺服器下半年業績年增 40%，明年再成長。

雙鴻 8 月雖然遇上四川重慶節約用電措施，不過停電期間仍有發電機進行生產、庫存出貨，單月營收略降至 10.81 億元，月減 8.6%、年減 14.6%；前 8 月營收 93.56 億元，年增 6.9%。

法人認為，雙鴻第四季在顯卡新品上市、伺服器、車用等帶動下，加上所有廠區正常營運，營收有望季增 20%，恢復至 40 億元之上，毛利率仍有望維持 20% 以上水準。