台幣31大關近在咫尺 外銷占比高5大產業看俏

台幣本周重貶超過 3 角，「31 字頭」大關近在咫尺，台幣易貶難升，資金持續撤離之下，也不利台股表現，因此選股難度升高之際，新台幣貶值概念股備受矚目，法人點名半導體設備等 5 大族群可以留意。

今年年初，新台幣還處在強勁態勢，但俄烏戰事 2 月 24 日一開打，新台幣兌美元匯價就從 27 字頭跳到 28 字頭，並且因為通膨與升息壓力，使得美元強升，新台幣就此一路走貶。

新台幣兌美元匯價 8 日雖然終結連 5 個交易日走貶的態勢，終場收 30.895 元，升值 3.3 分，未再往 31 元關卡靠攏；但若以單周來看，新台幣匯價上週重貶 3.7 角後，本週續貶值 3.07 角，貶值壓力依舊存在。

新光投信董事長劉坤錫表示，下禮拜美國將公布 CPI 物價指數，預估仍會在 8% 以上，美國聯準會應對高通膨的態度很明確，即繼續升息，而且此政策可能會延續一段時間，在利率高的情況下，新台幣「易貶難升」。

不過，Fed 將在 9 月 21 日舉行公開操作委員會議，即日起到會議前是緘默期（Quiet Period），委員們不得對外發表任何看法和意見，市場干擾和雜音減少，短線新台幣和台股可望獲得喘息空間。

但整體來說，新台幣還是處於偏貶格局，就算止跌也是「以盤代跌」，新台幣貶值有利外銷占比高的產業，包括：「半導體設備、工業電腦、網通、印刷電路板、汽車零組件」等 5 大族群值得關注，尤其，台股本益比已經在金融海嘯以來的低檔，再加上融資減幅大於台股指數跌幅，是逢低布局台股黃金期。