〈台股盤前〉盤跌走勢中只能求止穩 短線關注網通及生技族群

台股 8 日大盤走出弱勢並譜中止跌格局，終場大盤上漲 173.37 點或 1.2%，但市場成交值只有 1786.14 億元，市場專家認為，在市場的觀望心態及總體經濟面難以符合預期之下，研判台股將持續以盤跌走勢演出，短線應可關注網通及生技族群。

就美股最新收盤指數，上周六早晨收盤，股道瓊指數上漲 377.19 點，或 1.19%，收 32,151.71 點。那斯達克指數上漲 250.18 點，或 2.11%，收 12,112.31 點。標普 500 指數上漲 61.18 點，或 1.53%，收 4,067.36 點。費城半導體指數上漲 63.6 點，或 2.39%，收 2,721.8 點。

科技五大天王買氣強勁。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.88%；Meta (META-US) 上漲 4.37%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.09%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.66%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.30%。

目前台股觀望氣氛濃厚，蘋果美國時間 7 日發表 iPhone 14 新機，並宣布將於 9 月 16 日正式開賣，但相關概念股包括大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、台郡 (6269-TW) 股價都受關注。電子權值股台積電 (2330-TW) 9 月 15 日除息 2.75 元，而大立光股息也將在 15 日發放。

證券分析師黃漢成說，依目前大盤成交量來看，走勢只能求止穩，但是把時間拉長來看，研判台股大盤將呈現盤跌走勢，目前市場成交量能萎縮窘況，則顯示投資人心態觀望。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，大盤目前已遭摜殺至所有均線之下，雖然過去經驗來看，中秋節後 5 天，台股上漲機率達 70% 以上，但此次中秋節後有美國公布 CPI、全球升息等因素干擾，值得注意