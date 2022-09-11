韋僑Q3營收可望再登峰 台中大里新廠下季投產

消費性電子下半年顯露疲態，RFID（無線射頻標籤）廠韋僑 (6417-TW) 醫療應用接單強勁，第三季可望延續上季營收再度改寫新紀錄，另外 12 月台中大里新廠遷入後，產能將再倍增，未來可支應 24-25 億元的年營收規模。

韋僑 7、8 月營收連創單月新高，前 8 月營收 8.06 億元，年增 18.04%，在客戶訂單挹注下，第三季可望再度改寫新紀錄。

韋僑目前生產線採分散 4 處廠房生產，台中大里仁化工業區新廠預計第三季後完工，12 月完成遷廠，將擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產，最大支應年產值將達 24-25 億元。

董事長曾穎堂指出，消費性電子市場今年下半年顯露疲態，無線射頻標籤在智能化、自動化管理的應用持續成長，就整體訂單狀況來看，韋僑所獲的強勢訂單都是確定訂單，今年營收成長態勢確立。

市場估，韋僑今年營收將成長至少 20%，今年完成遷入自建新廠集中生產，可望挹注營收及獲利再成長，其中醫療應用接單最強，占整體營收比重已接近 30%。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，隨著工業 4.0 擴大出貨持續成長，醫療耗材市場需求暢旺，韋僑醫療應用長單接單強勁。

RFID 電子標籤運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，能從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。

無線射頻標籤市場正快速成長中，永豐餘 (1907-TW) 旗下 2007 年成立的永道射頻，也將回台上市，永道自 2007 年成立至今，累積了多年標籤製造經驗，以穩定的產能與一致性驗證技術，發展為全球最大的 RFID 標籤 ODM 製造商，年產能超過 30 億枚，累計至今的出貨量已超過 130 億枚，市占超過全球 25%。

永道認為，RFID 技術將有更多元感測能力，以更多數據資料，統整成為 AIoT 雲端加值應用。未來透過 AIoT 技術除了識別、感測、啟動外，也可實現追蹤行為模式 (Behavior Pattern)，整合區塊鏈 (Block Chain) 與人工智慧 (Artificial Intelligence, AI) 等服務技術。