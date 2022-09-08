好好證券攜手新光投信 揭台股三次大拉回「勝利方程式」

好好證券和新光投信今 (8) 日攜手宣布，新光投信旗下 16 檔共同基金即日在好好證券平台開放投資人買賣。好好證券營運主管王克瑞表示，數據印證定期定額是掌握市場波的投資勝利方程式，以過去十年的台股三次大拉回來看，波段的定期定額，投資報酬率遠遠優於單筆申購的投資報酬。

新光投信目前管理境內外基金的資產規模近新台幣 600 億元，包括 ETF、主動式台股和國外基金共有 22 檔基金，以及總代理利安境外基金。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股是台灣人必備的資產，今 (2022) 年台股震盪劇烈，投資有「一要、一不要」原則，其中一要是要掌握對的趨勢，而一不要則是不要離場，以定期定額漸進式投資，才能掌握市場反轉契機。

2022 年投資難度升高，劉坤錫看好新光投信台股基金和主題式基金，例如宅經濟、AI 創新和生技醫療。

王克瑞也認同，定期定額是掌握市場波的投資勝利方程式，尤其市場動盪，正是定期定額投資的黃金時段，好好證券統計顯示，台股加權指數在過去十年的三次大幅拉回─2015、2018 和 2020 年 COVID 疫情爆發，投資人即使投資在相對高檔，採取定期定額都是不敗策略。

例如 2020 年元月台股站上萬二，投資人在元月初到 9 月底，單筆和定期定額投資台股，定期定額的投資報酬率 10.04%，但單筆報酬率僅有 3.43%，定期定額投資報酬率是單筆報酬率，多出 6.6 個百分點。

在 2018 年 10 月和 2015 年 5 月為例，同樣採取定期定額投資，單筆若是在波段高點，在一年投資後，會小虧 2%。但若在這一年內採取定期定額投資，不僅可以逆轉正，投資報酬變成賺 3.88%。

再以 2015 年 5 月 4 日到 2017 年 4 月 28 日來看，投資人長達兩年的定期定額投資，報酬率近 11.16%，但單筆只有 0.27%，而定期定額報酬率比單筆投資，遠高出 10.89 個百分點。

另外，從今年定期定額和單筆台股來看，投資人儘管在元月台股高檔時進場，若定期定額每月進場，儘管到 8 月中旬近期反彈，定期定額表現小虧 7.17%，但比元月單筆進場跌幅近 16%，再度印證定期定額投資報酬率，相較高點時單筆承接的報酬率好。