房貸利率上升+擔憂通膨 美國5月房價增速連續第二個月放緩

根據標準普爾 CoreLogic Case-Shiller 全美房價指數，5 月房價較去年同期上漲 19.7%。

這也是房價漲幅連續第二個月放緩，因為房市因房貸利率上升和對通膨的擔憂加劇而降溫。4 月的年增率為 20.6%。

10 大城綜合指數同比成長 19%，低於上月的 19.6%。20 大城綜合指數成長 20.5%，低於 4 月的 21.2%。

漲幅最大的城市是坦帕、邁阿密和達拉斯，年增率分別為 36.1%、34% 和 30.8%。與截至 4 月的 12 個月相比，截至 5 月的 12 個月中，20 大城中有 4 個房價漲幅更高。今年 2 月，受調查的所有 20 大城市的年增率都呈增加。

標普道瓊指數總經理拉扎拉 (Craig Lazzara) 在新聞稿中表示：「雖然房價增速放緩，但成長率仍然非常強勁，所有 3 個綜合指數都達到或高於史上的百分之 98。」

他說，「我們之前就已注意到，隨著聯準會 (Fed) 調高利率，房貸變得更加昂貴，隨著 5 月數據的收集，這個過程一直在進行。因此，更具挑戰性的宏觀經濟環境可能不會支持房價的非凡成長太久。」

自今年 1 月以來，房貸利率一直在穩步上升，當時 30 年期固定房貸平均利率徘徊在 3% 左右。它在 6 月飆升至 6% 以上，之後又回到 5.75% 左右。加上最近房價通膨自疫情以來上漲了 40%，利率的快速上漲嚴重打擊了人們的負擔能力，潛在買家已被邊緣化。

Realtor.com 經濟研究經理拉提尤 (George Ratiu) 說，「短期來看，成交承壓，成屋銷售量連續 5 個月下滑。此外，由於競爭減少，去年幾小時內就會從市場下架的房屋仍在徘徊。」「降價出售的房屋比例較一年前翻了一倍，因為積極的房主希望在更多買家退出市場之前完成交易。」