蘋果3兆美元市值曇花一現 iPhone 14可否成為臨門一腳？

蘋果 (AAPL-US) 周三 (7 日) 召開新品發布會，推出 iPhone 14。當日股價小幅上漲 0.93% 至 155.96 美元，市值為 2.51 兆美元。

2022 年 1 月 3 日盤中，蘋果市值一度超過 3 兆美元，但這種表現未能持續。年初至今，蘋果股價下跌了 11.81%，同期標普 500 指數下跌 16.5%。

iPhone 14 對蘋果而言至關重要，因為該公司正在面臨的挑戰之一，是廣泛的經濟環境未來將如何影響 iPhone 和其他產品需求。

今年以來，利率和燃料成本上漲、供應鏈的壓力以及美元飆升等因素，讓包括蘋果在內的科技公司備受考驗。

Wedbush 分析師艾夫斯 (Daniel Ives) 在發布會前發表的報告中寫道，全球疲軟的宏觀經濟將抑制消費者購買新品的需求，蘋果 2023 財年 2.2 億支 iPhone 的出貨量可能是偏低的水平；然而，在關鍵的中國市場，約有 30% 的 iPhone 消費者正處於產品升級周期，潛在的 Pro/Pro Max 系列產品的消費者可望繼續推高 iPhone 的平均售價。

在發布會上，iPhone 14 的起價為 799 美元，iPhone 14 Plus 起價 899 美元，iPhone 14 Pro 起價 999 美元。艾夫斯告訴《巴倫周刊》，iPhone 維持售價是個「令人震驚的事情」，認為蘋果自有晶片為該公司獲利空間提供更大的彈性。

iPhone 是蘋果營收的主要動力。《巴倫周刊》上半年報導，該公司股價實際上仍取決於 iPhone 的年度銷量。

2021 財年，蘋果營收 3658.17 億美元，淨利 947 億美元；其中 iPhone 營收年增 39% 至 1919.73 億美元，占比為 52.48%。

這讓蘋果在 2022 年年初有了一個完美的開局。1 月 3 日，蘋果市值短暫突破 3 兆美元，成為史上第一家突破這個門檻的上市公司。年初蘋果股價上漲源於人們低估了 iPhone 13 的強勁需求。華爾街曾認為，iPhone 13 不如 iPhone 12 重要，因為後者是蘋果的第一款 5G 產品；但中國對新手機的需求一直處於歷史高位，為公司的潛在獲利奠定了基礎。

蘋果 2022 財年第 3 季財報顯示，截至 2022 年 6 月 25 日的 9 個月裡，iPhone 產品營收達 1628.63 億美元，年增 6.37%；占比 53.54%，較去年同期的 54.20% 小幅收窄。

如果按此增速計算，iPhone 在 2022 財年的營收表現無法超越上個財年。所以，iPhone 14 的重要性不言而喻。蘋果股價從今年 4 月開始下滑，6 月 16 日甚至跌破 130 美元；8 月一度回到 170 美元之上方，隨後又開始一路下跌。

新機型的推出往往能刺激「果粉」購買欲。有些消費者選擇直接購入新機或以舊換新，還有消費者則退而求其次，選擇購買降價後的前一年機型。

作出樂觀假設的基礎，在於美國本土消費者們真的很愛蘋果。Counterpoint Research 資深分析師克萊恩 (Maurice Klaehne) 本月初接受採訪時表示，截至 2022 年第 2 季，iPhone 的美國活躍智慧手機市占率超過一半；過去 4 年裡，用戶從安卓系統轉到 iOS 系統的趨勢持續走強。

克萊恩說：「新 iPhone 14 將協助蘋果在未來幾季繼續取得美國市占率。」而 iPhone 與其他產品的相互協作及整個 iOS 生態系統為消費者創造了價值。

美國是蘋果最重要的市場。2021 財年，美國市場營收 1338.03 億美元，年增 23%，營收占比 36.58%。

同期中國市場的營收約為美國的一半，為 683.66 億美元；但不能被忽視的是，中國市場營收年增近 70%，是市場對蘋果保持樂觀的另一個重要原因。

2022 財年前 9 個月，蘋果中國市場拿下 587.30 億美元的營收，年增 9.1%。IDC 中國資深分析師郭天翔表示，2022 年上半年，在中國 600 美元以上高階市場中，蘋果已占有 70.5% 的比率。

如果艾夫斯的分析成真，30% 以上的中國 iPhone 用戶汰舊換新，蘋果股價一定能夠獲得提振，但要達到市值 3 兆美元的目標並不容易。

《巴倫周刊》認為，新品發布可能會對該公司未來幾季產生重大影響，但蘋果股價在發布會結束後暴漲的次數不多。根據道瓊市場數據追踪的前 21 個 iPhone 發布日股價走勢，蘋果股價在發布會結束當天平均下跌 0.46%