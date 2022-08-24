美國7月房價3年來首度下跌 且為2011年來最大跌幅

根據房貸軟體、數據和分析公司 Black Knight 的統計，從 6 月到 7 月，美國房價下跌了 0.77%，這是近 3 來的首次出現單月下跌。

跌幅雖然看來很小，但這是自 2011 年 1 月以來最大的單月價格跌幅。這也是自 1991 年以來第二個最差的 7 月表現，僅次於 2010 年 7 月經濟大衰退期間的 0.9% 跌幅。

今年房貸利率的急劇上升導致本已昂貴的房市變得更加難以負擔。在新冠疫情爆發之初，房價大幅上漲，因為需求異常強勁，供應處於歷史低位，房貸利率創下十幾年來的歷史低點。

但現在，住房負擔能力處於 30 年來的最低水平。根據 Black Knight 的說法，申請 30 年期房貸的 20% 首付普通房屋每月還款額度為家庭收入中位數的 32.7%，比疫情剛爆發時高出約 13 個百分點，並且比經濟大衰退前後年份要高得多。最近 25 年平均值為 23.5%。

Black Knight 企業研究和戰略副總裁沃爾登 (Andy Walden) 說，「很長一段時間以來，我們一直告訴大家，從負擔能力的角度來看，利率、住房庫存和房價之間的動態是站不住腳的，在某些時候，必須做出一些取捨。」

他補充說：「現在看到的正是這一點，7 月數據清楚地證明了市場出現了重大拐點。」「隨著房市進入通常較為中性的季節性月份，進一步的價格調整可能即將到來。」

從歷史角度來看，6 月至 7 月之間房價平均上漲 0.4%，因為此時市場高度傾向更大、更昂貴的房屋。大部分家庭喜歡在學生暑假期間搬家。

即使在經濟大衰退期間，由於市場的季節性，房價通常在 3 月至 5 月期間略有上漲。那個時代的所有房價下跌都出現在 7 月到 2 月的幾個月中。

在過去幾個月裡，一些地區房市的跌幅更大。聖荷西的房價跌幅最大，近幾個月房價下跌了 10%，其次是西雅圖的 7.7%、舊金山的 7.4% 、聖地牙哥的 5.6%、洛杉磯的 4.3% 和丹佛的 4.2%。

與 2021 年 7 月相比，7 月房價仍高出 14.3%，是歷史年度價格漲幅的 3 倍多，但大部分漲幅都出現在 2022 年前 5 個月，當時房貸利率大幅飆升.

根據《Mortgage News Daily》報導，頗受歡迎流行的 30 年期固定房貸平均利率今年初約為 3%。之後逐月緩慢攀升，5 月略有回落，但隨後在 6 月大幅飆升至 6% 以上，現在徘徊在 5.75% 左右。