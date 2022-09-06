用棒球看見世界 「南山小健將計劃」讓偏鄉孩童站上舞台

睽違 12 年，台灣再次擠進世界少棒錦標賽前三強，讓全國民眾對少棒運動的熱情又隨之沸騰。台灣有許多偏鄉學校，持續積極為國家培育體育人才。南山人壽看見他們的需求，秉持公益服務的使命，持續將愛心化為實質行動，捐款協助全台偏鄉學校孩童的運動發展與飲食營養。

「南山小健將計劃」愛心捐款新台幣 (下同)20 萬元，就是為了讓熱愛棒球運動的高雄市桃源國小學童，有機會透過棒球看見美好的世界，而這份善的力量不斷擴散，南部地區也響應公益，結合高峰慈善活動，讓業務夥伴在努力達成高峰競賽的同時，也為公益盡一份心力，加碼捐贈 16 萬元，集結兩份愛心一同送給桃源國小，競賽結合公益慈善，更能讓榮耀永續！

其中，2022 年 8 月 19 日在高雄鳳新壘球場舉辦公益友誼賽，由南區高峰會員組成球隊，與桃源小將們一起同樂，小朋友們大聲以布農族語說出他們的感謝，整個球場充滿歡樂與感動。

南山人壽自 2020 年推出由合作夥伴開發之「BAM 活力洋溢 APP」，藉由 APP 幫助民眾追蹤自身的健康指標，鼓勵國人自主健康管理。南山人壽結合公益理念，定期發起公益團體挑戰賽，號召民眾「益」起運動，結合「南山小健將計劃」關懷行動，挹注資源協助偏鄉孩童的運動發展與營養。

此次挑戰賽共有近 1.3 萬名用戶參與，累計健走步數突破 8.3 億步，大幅超越活動設定目標 5 億步，南山人壽將參與者的行動化作愛心，兼顧了健康與公益。這次捐贈對象是高雄市桃源國小，期望讓孩子們能夠無後顧之憂，全力發揮體育長才。

位居玉山南麓的桃源國小，是高雄市唯一全由原住民組成的棒球隊，隊員大多數來自布農族，球員年齡遍及 3 到 6 年級之間，2009 年在「八八風災」後成軍，希望為重災區的部落產生凝聚力。目前校內僅有打擊練習場，平常練習皆需至鄰近學校的地區球場進行，孩子們與生俱來的極佳體能，再加上不畏艱辛的苦練，雖然經費拮据，但校方與家長仍盡力協助小將們四處征戰，透過對外征戰的比賽過程，從深山到都市，打開孩子的眼界，不只著重運動發展也兼顧品行與學業，讓孩子們用自己的球棒敲出希望的未來。

這場棒球公益友誼賽，是桃源小將們第一次與成人比賽，面對身高的差距，賽前難掩緊張情緒，現場逾百名業務夥伴為大小朋友鼓勵加油，桃源小將們在場上揮灑汗水比拼球技，最終反敗為勝，贏得比賽。這場不同的教育體驗，建立了孩子們的信心，也透過公益運動形式，延續了行善熱潮。以本次活動為起點，南山人壽結合地區的力量以實際行動落實公益關懷，未來將由 2021 年榮獲公益標竿的前一通訊處深耕桃源國小，建立長期關係傳愛偏鄉。

南山人壽連續三年捐贈偏鄉國小的運動發展與營養，落實企業社會責任，關懷的腳步不曾停歇，累計已捐贈 100 萬元。南山小健將計劃將持續透過「BAM 活力洋溢 APP」團體挑戰賽，只要活動總步數目標達標即愛心捐款 20 萬元，踏出的每一步都是愛的延續，合力用行動幫學童實現夢想，讓孩子的努力在未來被看見。