仁寶5G應用布局再擴大 車聯網應用導入智慧鐵道

電子大廠仁寶 (2324-TW) 近年強化多元產業發展布局，今 (6) 日表示，自 2020 年布局發展的 5G 與車聯網智慧應用解決方案，已整合國際標準 3GPP 5G 即時傳輸、C-V2X 蜂巢式車聯網先進無線連接技術、AI 影像辨識技術，導入新北市鐵道試行。

仁寶表示，5G 智慧鐵道安全預警與決策系統，將串聯列車、平交道、維修工班與數位雙生平台，針對平交道防闖警示、軌道工安預警、鐵道列車追撞警示等三大應用提供偵測與安全預警服務，目前也在新北市鶯歌尖山埔平交道路段試運行。

仁寶智慧裝置事業群總監呂俊寬表示，仁寶開發的智慧鐵道系統將能提升台灣鐵道安全，也可向世界展示 5G、車聯網與鐵道應用結合的技術創新能量，5G+C-V2X 除為國際 3GPP 通訊標準，也是 5GAA 在發展車聯網與自駕的重要通訊協定，可直接應用在台鐵、輕軌、捷運、森林火車等軌道場域。

仁寶指出，這次專案開發的平交道障礙物事件決策整合演算法，將能確保鐵道安全零死角，達到全時段全天候達 98% 監控準確度，極大化 5G + 車聯網智慧鐵道安全防護成效。

交通部是在去年開始因應 5G 技術發展，提出 5G 應用到交通專屬領域的合作計畫，展望未來，仁寶說，將持續深化 5G 車聯網技術，並因應地方政府智慧交通需求，協助強化台灣鐵道安全。