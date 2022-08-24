「南山醫務社工獎」得主出爐 尹崇堯：盼為健康照護帶更多幸福力量

第五屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮今日 (24 日) 於臺北南山廣場藝文中心舉行，行政院林萬億政務委員、衛生福利部李麗芬政務次長、社會救助及社工司楊雅嵐副司長、南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯及中華民國醫務社會工作協會理事長溫信學皆親自出席，頒獎予本屆獲獎的 6 家醫院醫務社工團隊和 6 位醫務社工。

這兩年在新冠肺炎疫情下，所有醫務社工除了本身的職責之外，更積極投入防疫工作，用專業療癒染疫病患及家屬的心，是醫療單位防疫戰線的最佳後盾；此外在重大災害事件發生時，如太魯閣號列車翻車意外與高雄城中城大火事件等，醫務社工更發揮協助受災者與家屬們的安定力量。醫務社工獎是全國唯一專為醫務社工所設置的獎項，除了肯定在第一線服務的他們，為他們加油鼓勵，也期許讓社會大眾能更加關注醫務社工的專業及奉獻。

疫情中看見醫務社工的付出 允諾完善社工專業制度

衛生福利部薛瑞元部長表示，全球持續對抗 COVID-19(新冠肺炎) 疫情引發的危機，臺灣亦面臨嚴峻的挑戰，醫務社工及醫療團隊以染疫康復者為中心之全人醫療照護模式，協助染疫者與家屬，走出心理不安、焦慮與傷痛，醫務社工從個案深入社區，突破隔離和管制限制，增加社會資源可及性，使民眾基本日常生活功能、心理等狀態儘速回復正常生活品質。

感謝醫務社工 關注執業風險保障予以全力支持

鑒於醫務社工投入重大災害服務或第一線面對各項醫療情境時的壓力與風險，南山人壽慈善基金會也支持中華民國醫務社會工作協會的「醫務社工身心關懷方案」，提供醫務社工執業風險保障、及專業訓練活動的辦理，支持其無後顧之憂地發揮助人專業，提升醫療服務品質，增進民眾健康與福祉。

南山人壽慈善基金會尹崇堯董事長表示，「南山醫務社工獎」已邁入第五屆，我們發掘了許多醫務社工為弱勢服務、為社會奉獻的感人事蹟，讓更多人看見醫務社工對協助弱勢病患家庭、與守護社會安全網的努力與貢獻，並欣見更多跨團隊與跨領域的專家賢達認同醫務社工的角色及功能，進而關注其工作權益及專業發展環境。本會亦持續擴大關注醫務社工的身心健康安全與執業風險保障，希望在身負抗疫工作、重大災害服務及在第一線面對暴力情境時，讓他們能更無後顧之憂地發揮助人專業，也期盼與各界醫療院所團隊與醫務社工夥伴繼續攜手前行、共盡心力，一起為臺灣健康照護環境帶來更多幸福力量。

圖說：第五屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮，行政院林萬億政務委員 (前排左 6)、衛⽣福利部李麗芬政務次⻑ (前排左 5) 及得獎醫院院⻑親⾃到場勉勵獲獎團隊與個人獎獲獎者。（圖：南山人壽提供）

醫務社工是疫情中的守護天使

2022 年是我們面臨新冠肺炎挑戰的第三年，主辦單位之一的中華民國醫務社會工作協會理事長溫信學提到，作為醫療團隊的一員，醫務社工們堅韌地持續承擔著許多危險性的角色與服務，無論是經常性的門急診及臨床業務，或是對確診和疑似個案的關懷訪視、或是配合院內各項防疫工作支援，醫務社工就像守護大家的天使；透過醫務社工夥伴們的努力，深獲醫療團隊的肯定與讚賞、民眾的看見與信任，也再次展現社工人不畏挑戰的性格與果敢，期許這樣的負重前行，換得社會的歲月靜好。

「南山醫務社工獎」盼大眾關注醫務社工 獲醫界廣大回響

南山人壽慈善基金會表示，醫務社工的服務是全方位與多面向的，從臨床的個案服務到更深入社區提供在地化、多元化的服務設計，將醫療服務與社會福利結合，不遺餘力地擔任陪伴者、守護者的角色；身為安寧療護、器官移植、兒少保護、自殺防治、ICF 鑑定等團隊的一員，社工們給予高品質的專業服務與陪伴，讓許多在生命中徬徨無助的病人與家屬，能勇敢面對未知、恐懼與不安，他們也因應醫療環境的變化，積極投入病友團體的創新與運作，緩解病人因疾病造成的幽暗蔭谷與家屬的照顧壓力情緒。

圖說：第五屆 醫務社工獎得獎名單

「南山醫務社工獎」五年來獲得各界醫療院所廣大迴響，每年的頒獎典禮也成為全臺各醫院及醫務社工團隊交流的平台，今年包括新竹臺大分院余忠仁院長、衛生福利部八里療養院張介信院長、衛生福利部花蓮醫院楊南屏院長、羅東聖母醫院馬漢光院長、高雄醫學大學附設醫院戴嘉言副院長、埔里基督教醫院侯宏彬副院長、衛生福利部嘉南療養院前院長鄭靜明顧問醫師、臺大醫院社會工作室宋賢儀主任、羅東博愛醫院社區醫學部張賢正主任、光田綜合醫院孫茂盛策略長、臺中榮民總醫院社工室游育蕙組長等皆親自出席，顯示對此獎項的重視。南山人壽慈善基金會也將持續發掘醫務社工們在社會每一個角落服務奉獻的感人故事，期盼透過「南山醫務社工獎」，讓社會大眾看見醫務社工的光輝，為臺灣健康照護環境帶來更多幸福力量。