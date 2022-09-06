傳台積電將關閉4台EUV 外資：預先規劃的設備升級

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 傳將關閉 4 台極紫外光 (EUV) 機台，引發市場議論，美系外資最新報告認為傳聞可能屬實，部分原因是預先規劃好的 EUV 設備升級，對此，台積電今 (6) 日回應，不評論市場傳聞。

台積電表示，公司針對機台設備皆有年度規劃，並依循計畫在不影響正常營運前提下，進行例行維護與升級。

美系外資最新報告指出，隨著越來越多手機及高效運算客戶開始砍單，包括聯發科 (2454-TW)、高通 (QCOM-US)、輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 等，明年台積電 7 奈米將首當其衝，7 奈米與 6 奈米產能利用率目前已低於 95%。

美系外資認為，受需求轉弱、手機與高效運算晶片客戶陸續轉移至 5 奈米製程投片影響，明年 7 奈米產能利用率可能跌破 90%，並認為近期市場傳台積電關閉晶圓十五 B 廠 4 台 EUV 機台可能屬實，部分原因是預先計劃的 EUV 設備升級。

外資並認為，台積電明年擴產速度已放緩，預估高雄廠產能拉升情況將不如原先預期快速，可能 2024 年底才開始量產，中國南京與日本熊本新廠 28 奈米擴產速度，預期也將受設備交期與潛在需求放緩影響。

外資預估，半導體供應鏈庫存去化持續，加上需求放緩情況蔓延至資料中心、甚至蘋果供應鏈，台積電明年營運恐放緩，美元計價營收將成長 5%，EPS 估下滑 8%，資本支出估 360 億美元。

不過，外資認為，台積電先進製程技術競爭力強，加上高效運算應用貢獻持續增加，看好未來 3-5 年表現仍將優於同業，維持「加碼」評等，但預期未來 3 個月股價上漲潛力受限，要到需求面更明朗、市場反映明年獲利下修後，焦點才會重新回到長期成長動能。

