日元盤中跌破141關卡 兌美元續創24年新低紀錄

隨著美國貨幣政策收緊步伐加快，並擴大與日本低利率的差距，美元周二 (6 日) 在反彈後稍做喘息，但兌日元繼續創下 24 年新高，並突破 141 關卡。

日元在台北時間近 14:00 時，貶值 0.3%，報 141.09 兌 1 美元，續創 1998 年 8 月以來的低點。自今年年初以來，由於日本和美國之間的貨幣政策分歧，日元已經下跌 20% 以上。

日本財務大臣鈴木俊一周二重申，日元大幅波動是「不可取的」，他正在以極大的緊迫感，關注外匯市場波動性上升。

提及日元疲軟對經濟可能的影響時，鈴木表示，「日元疲軟既有優點也有缺點，但不希望出現劇烈波動。」

日元近期跌勢的導火線，來自美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在鷹派談話，市場確認其繼續加速升息的決心，與日本堅守低利率的分歧預計繼續擴大。

與此同時，日本央行總裁黑田東彥在 7 月份的日本央行貨幣政策會議上表示，他「絕對無意升息」，暗示他將堅持其貨幣寬鬆策略。

NatWest Markets 新興市場策略師 Galvin Chia 表示，日元突破 140 之後，動能肯定會因日元疲軟而受到影響。同時，只要殖利率曲線發揮作用、只要利率仍存在分歧，這些政策的副作用之一，就是日元走弱。