鮑爾放鷹 日元跌破138關卡 日經指數重挫近3%

周一 (29 日) 上午在東京外匯市場，日元兌美元匯率一度貶至 138 水準，是 7 月 21 日以來首見。日經 225 指數在日本時間周一上午 11:01 ，暫收 27832.73 點，較上一個交易日下跌 2.82% 或 808.65 點。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾，日前在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會放鷹，他表示抑制通膨會給美國家庭和商業帶來痛苦，但如果無法降低創 40 年新高的通膨則會造成更多苦痛；而另一方面，此前日本央行總裁黑田東彥表態，將維持超寬鬆的貨幣政策。市場預估美日匯差將因而擴大，所以出現買進美元、拋售日圓的現象。

上周末的紐約外匯市場，美元兌日元在周五 (26 日) 當天的收盤價為 1 美元兌換 137.60~137.70 日元。美國 8 月非農就業報告即將在本周五出爐，市場預料這段期間的日元匯率仍將持續波動。在 2022 年 7 月 14 日，日元兌美元匯率寫下 139.38 的近期低點，而接下來是否會摜破該關卡，也將成為矚目焦點。

根據芝加哥商品交易所 (CME) 預測聯準會利率走向的「FedWatch」數據，預測聯準會在 9 月份的利率會議最有可能升息 3 碼 (0.75 個百分點)。

關於周一 (29 日) 上午的東京股市，日經 225 指數在日本時間 11:01 暫收 27832.73 點，較上一個交易日下跌 2.82% 或 808.65 點。