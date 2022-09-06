聯準會預告繼續升息 星展估9月再升3碼、美元指數Q4見頂

聯準會堅定的鷹派態度推升市場對強勢美元的預期，星展集團今 (6) 日出具報告指出，預期聯準會 9 月將升息 3 碼 (75 個基點)，今年底利率將攀至 4%，美元指數將在第 4 季見頂。

從日前公布的 8 月非農就業人數放緩、失業率上揚並不影響聯準會升息；另外，6 日 ISM 服務業採購經理指數 (PMI) 支付價格，以及 13 日即將公告的消費者物價指數（CPI）將促使聯準會在 21 日第三次升息 3 碼。

星展集團的首席經濟學家預期，聯準會 9 月 21 日將第三次升息 3 碼，屆時利率將攀升至 3.25%，預期到今年底利率將進一步升至 4% 高點。

在升息預期下，帶動美元指數持續彈升，星展集團預估，美元指數 (DXY) 要等今年第 4 季才會見頂，屆時隨著聯準會暫停升息，同時在美國經濟軟著陸的前提下，美元指數將在 2023 年逐漸走弱。

星展集團表示，聯準會緊縮政策導致市場震盪，但最近一周美國經濟數據仍表現穩健，以此預估聯準會仍有足夠空間在年底前將利率調升至 4%。

另外，前瞻性通膨指標 (通膨平衡 率和商品價格) 也反映未來升勢可望放緩，營造通膨降溫和勞動市場穩健的較好的總經環境，預期 10 年期和 2 年期公債殖利率曲線預估將趨於陡峭。

根據星展集團出具報告顯示，2 年期公債殖利率將由 2022 年底預估值從 3.1% 調升至 3.7%，2023 年底預估值則由 2.9% 調升至 3.4%；5 年期公債殖利率 2022 年底預估值由 2.95% 調升至 3.55%，2023 年底預估值 由 2.8% 調升至 3.15%。

另外，10 年期公債殖利率 2022 年底預估值由 3.0% 調升至 3.4%，2023 年預估值由 2.85% 調升至 3.3%。