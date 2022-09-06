〈房產〉全台房市928檔期爆8000億元推案量創新高 台南最耀眼

今年全台房市受通膨、升息及打炒房政策壟罩，買氣走弱，年底選舉又即將到來，市場前景不明，據市調機構統計，被視為下半年風向球的 928 檔期，在房價高漲及延推案挹注下，全台飆出逾 8000 億元巨量，年增逾 40%，台南市總銷更一舉突破 700 億，較去年同期成長 13 倍。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計今年六都、新竹縣市 928 檔期推案量約 8080.81 億，也是自 2017 年有統計以來最高。591 新建案指出，這次 928 檔期爆量，除了受房價飛漲，帶動總銷金額「通膨」外；上半年因疫情而延推的建案，也抓準檔期效應和疫情緩和大舉出籠。然而，伴隨供給量大增，目前市場上還有央行升息、打炒房政策等隱憂，未來部分地區是否會形成賣壓，值得仔細觀察。

觀察全台各都會區，今年 928 房市檔期除了桃園量縮，其餘地區均開出紅盤。以台北市為例，2017 年同期案量僅有 247.3 億元，今年一舉飆升至 1400 億元，兩者足足相差 6 倍之多。此外，過往關注度相對低調的北投區，在北士科園區議題發酵下，陸續吸引品牌建商進駐，儼然形成北市下個推案潛力熱區。

至於新北市本次總銷水位直逼 2000 億元，為各縣市最高。以區域分布來看，這次三重區在二重左岸多檔個案進場下，搭配總銷 400、112 億元的「都廳大院」及「冠德方舟計劃」等超大型案，單區案量衝上近 750 億元。反觀鄰近的桃園市由於缺乏指標案支撐，大多為 100-200 戶以下的中小量體個案進場。

台中市則在北屯、太平及海線等區挹注下，推案突破 1000 億元大關，591 市調表示，台中近年量能一路向上衝，主因仍與房價飛漲有關，尤其近年蛋黃區單價動輒 5 字頭起跳，不少蛋黃區買方只能出走到相對平價的蛋白區，連帶刺激梧棲、沙鹿等地崛起；像這次台中唯一量體百億的指標案，正是位於台中港重劃區內的「聯悦馨」，根據調查，該社區規劃近 800 戶、格局上以 2-4 房為主，市場估計開價將落在 3 字頭。

台南市去年雖飽受缺工缺料影響，同期推案量僅有 50 億左右的低水位；但隨著銀彈充足的大型建商持續布局，包括東區、安南等擁有重劃腹地的區塊持續有新案醞釀，這次在副都心及平實等地推出的「浩瀚無極」及「松丹達麗」等超大型案加持下，總銷也迎來史無前例的大爆發。

高雄在房價翻揚及第二季延推案領軍下，量能同樣翻倍至 1000 億元大關。根據調查，這次 928 檔期主戰場仍以北高雄地區最為活躍，包括位於左營區「世紀莊園」、「耘海」等案，雖然基地位於市區郊外，周邊生機能有限，不過在三鐵優勢及台積電 (2330-TW) 設廠利多發酵下，吸引不少部分投資客及自住客詢問，開價更全面攻佔 4 字頭。