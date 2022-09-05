〈房產〉上半年北市十大高價小豪宅 大安區占6成

今年以來全台最高價十大小豪宅排行出爐，根據最新實價登錄，今年上半年台北市小豪宅單價前十名社區，冠軍由「逸仙悅榕」以 169.9 萬元拿下；第二名為「仁愛 A+」165.6 萬元，第三名為「敦南 SOHO」的 165 萬元，前十名中有 6 個社區位在大安區，信義區則有 2 個，中正和中山各 1 個入榜。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，這類高單價小宅主要分兩大類，一為「學區小豪宅」，多位於台北精華地段的明星學區內，許多父母為了孩子學區設籍而購屋，具長期穩定市場需求性，有抗跌保值條件，由於位於市中心、交通方便，即使沒有車位、出租率仍高。

而另外一種為「二代小豪宅」，包括「敦南 SOHO」、「琢豐」、「新美齊 PARK259」、「璞真作」等等，主打鮭魚返鄉，或是事業小有成就的單身富二代，不想住在父母的高級豪宅中，又講究居住品質，因此購入這類飯店式物管的小豪宅，室內坪數需求約在 20 坪左右，如再加購車位，因此總價會落在 4000-5000 萬元，價格並不亞於一般住宅總價，且這類小豪宅的公設比不低，以「敦南 SOHO」來說，公設比高達 39.8%。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，雖然台北市總價低於 7000 萬元以下的小豪宅，不用受到央行打炒房對於高價住宅貸款僅 4 成限制，但要留意，部分銀行對於主建物加附屬建物低於 15 坪的物件，視為不易轉手小宅，貸款恐只剩 6-7 成；若坪數低於 10 坪，有些銀行甚至不願意承貸，因此在購入小豪宅前，需先與往來銀行確認可貸款的成數，避免屆時自備款不足。