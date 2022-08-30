〈房產〉電梯住宅擁十大優勢 交易量比公寓多近4倍

根據聯徵中心資料顯示，今年第二季電梯大廈的房貸件數公寓產品，較公寓多 3.9 倍，電梯大樓社區對比有公寓至少有 10 大優點，包括有電梯、停車位、管理、服務與設計新穎等，已是當前主流產品。

聯徵中心資料指出，2009 年第二季，公寓還未大量邁入大叔屋齡，電梯大廈交易僅比起公寓多出 1.6 倍，反映出時間越久公寓屋齡越為老舊，交易占比逐漸下滑。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，公寓產品 10 年前屋齡相對年輕，加上當年沒有那麼多重劃區興起，大樓供給相對有限，且有些公寓地段佳且生活機能成熟，早年仍相當受歡迎，不過隨重劃區興起，加上捷運網絡越趨便捷，中南部地區居住型態也從透天產品，轉型為電梯大樓社區。

曾敬德指出，與公寓產品相比，電梯大樓社區至少有 10 大優勢，包括大樓設計新穎、消防安全與結構都相對安全，有些有豐富公設、有電梯不用爬樓梯，不用趕垃圾車，有停車位，購入後不用另外花錢整修，有管理可以代收包裹，有警衛相對較為安全等，但同時間公寓屋齡卻越來越老，甚至比購屋人的年紀還大，地段好的房價也高，有些購屋人因而向外尋找電梯大樓產品。

聯徵統計資料顯示，今年第二季電梯大廈的樣本數為 2.6 萬件，平均房價為 1289 萬元，樣本數比公寓多出 3.9 倍，2009 年第二季的電梯大廈產品，平均房價為 674 萬元，比起 2022 年便宜約 600 萬元，樣本數電梯大廈則比公寓多出約 1.6 倍，與今年第二季的 3.9 倍相比差異甚大。