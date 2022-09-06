〈房產〉全台危老案動工突破千件 北市已有14間老飯店獲核准

根據內政部統計顯示，危老重建已經邁入新的里程碑，開工件數突破 1000 件，申請件數也超過 3000 件，台北市則是危老重建申請最熱絡的區域，申請件數、核准件數、失效件數都是全台第一。而根據北市建管處最新揭露資料，北市又有一處老飯店停業後參與危老改建核准，累計北市已經有 14 間老飯店核准危老改建。

北市危老核准案件今年累計已經突破 700 件，此次揭露去年已經歇業的老飯店「慶泰大飯店」，飯店基地面積約 200 餘坪，在今年 8 月核准危老，順利取得 1.15 倍原容積獎勵，外加 10% 時程獎勵，統計北市危老核准共有神旺飯店、六福客棧、台北馥敦、宣美精品飯店、優美飯店、洛碁大飯店花華分館、台北國賓飯店、三德大飯店、西華飯店等 14 間飯店核准危老改建。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波疫情意外促成北市老飯店改建商機，一方面國際旅客少了千萬人次，另一方面政府也給予高額容積獎勵的危老政策，台北市有些已經風華老去的老舊飯店，即使未來觀光與商務需求回流，老飯店的競爭力也比不上新飯店，因此所有權人也趁這波疫情活化資產，從不動產經營者轉型為不動產開發業者。

曾敬德指出，這波飯店的危老改建潮，絕大多數都不再作為純飯店經營使用，有鑑於北市有些飯店與住宅複合式開發的成功經驗，有些做為飯店式高級住宅，有些則轉作商辦與商場等使用，進度較快的「台北馥敦飯店 (南京館)」改建案「鐫萃」，統計實價揭露成交均價每坪約 156.6 萬元，房價也寫下區域新高。

曾敬德同時指出，雙北以外區域的土地開發模式，多以空地開發興建或重劃區開發為主，但台北市近年鮮少重劃區釋出，所幸有都更與危老政策獎勵，開發商或地主可以將手上老舊的不動產活化改建，因此統計顯示台北市危老已經核准超過 700 件，且申請核准件數都是全台第一。

不過，統計顯示，台北市危老案開工數量卻不如台中市，且重建計畫失效件數也略高於其他區域，曾敬德研判可能是與近年造價飆高，加上台北市小面積的危老案件眾多，承受造價上漲的壓力更大，可能是影響危老案開工比例並不突出的主因。