〈房產〉台北豪宅價格年增8.6%優於全球平均 漲幅亞洲第三

國際知名獨立地產顧問公司萊坊 (Knight Frank) 調查顯示，截至今年 6 月，全球主要 45 個城市豪宅中，有 39 個呈現價格上揚趨勢，僅 6 個城市下跌。在全球利率高漲、政策管制趨嚴及經濟衰退陰影利空下，全球豪宅平均仍有 7.5% 的漲幅，台北年增 8.6% 優於平均值。

調查顯示，台北豪宅截至 2022 年第二季年增 8.6%，僅次於首爾的 20.9% 及東京的 10.2%，位列亞洲第三，全球排名第 16。

萊坊最新發表 2022 年第二季「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index），該指數係根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要城成交總價前 5% 的豪宅價格表現，近年來已然成為頂級不動產的重要關注指標。

統計指出，台北豪宅第二季年增 8.6%，僅次於首爾的 20.9% 及東京的 10.2%，位列亞洲第三，全球排名第 16，較上季略降一名。疫情的衝擊使東亞之外的亞洲市場表現低迷，上季負成長的城市全在亞洲，但在第二季開始略有好轉，除跌勢收斂之外，曼谷及深圳更由黑翻紅，深圳甚至出現一日完銷的「日光盤」個案，與當地慘澹住宅市場形成強烈對比。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台灣第二季豪宅市場「量跌價漲」，成交量及件數都是三年來新低，與去年同季相比總交易金額跌幅逾 35%，但單價卻反而逆勢上升，有三個原因：首先，上半年預售新案開案少，建商亦傾向邊建邊售或先建後售，以提早鎖定營建成本，避免承擔成本持續上升的風險。

其次，成屋市場的豪宅餘屋逐漸去化完畢，建商看好稀少性及增值潛力，惜售庫存，供給面疲弱。最後，市場上選擇相對減少，部分需求轉向二手市場尋找物件，衝高中古豪宅行情。以上原因導致第二季豪宅交易量雖衰退，但平均單價卻創下近年同期新高。

如潤泰敦峰頂樓戶賣出每坪 240 萬元創個案紀錄、信義聯勤五月每坪 260 萬元的成交不但是第二季最高單價，也是該案第三高售價，甚至屋齡已有 16 年的大直代官山，時隔 6 年也於 6 月衝破 200 萬元單價大關。

黃舒衛分析，第三季後由於台海緊張、海外旅遊回溫，過往兩年因疫情而回台、留台的豪宅購買潮開始觀望，加上國內新、舊物件供給量縮，推、拉之間，預期加速部分買盤轉向國際市場，甚至中南部市場，尋找避險或投資標的，下半年台北豪宅市場將走向零星個案表現的新階段。