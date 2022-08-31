〈房產〉房市買氣壓抑4個月 信義：9月房市拚「利空出盡」

房市 4 月起受疫情與俄烏戰爭影響，加上後續台股重挫影響購屋人信心，原本可能復甦的買氣，又遇兩岸情勢緊張與民俗月影響，已被壓抑 4 個月；不過，利空事件不會讓需求消失，9 月在利空干擾因素逐漸淡化後，有機會力拚「利空出盡、觸底反彈」。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，自從 3 月央行升息之後，國內外利空不斷，4 月下旬在本土疫情爆發下買氣一路下滑，6 月股災更影響購屋人資金與信心，近期則有民俗月與兩岸情勢緊張等因素干擾。

曾敬德表示，過去 4 個月房市利空訊息一波接一波，難免影響短期購屋信心，在利空淡化後，9 月顯得更關鍵，要觀察遞延買氣是否能逐漸回流。

觀察市場 8 月交易特徵，首購也受民俗月等外在因素衝擊，總價 700-1000 萬元的交易占比下滑，但也有可能受限房價走揚，總價 700-1000 萬元可挑選產品變少；反而是總價 2000-3000 萬元的換屋族群，交易狀況反而較 7 月佳，可能與市場已悶一陣子，有部分屋主願意在價格上多些彈性，而順利促成交易有關。

另外，8 月房市議價空間及流通天數略為增加，但仍處於歷史相對低檔水準，反映雖然交易量下滑，但條件較好的標準品，仍然成交速度快且以不低於市場行情的價格成交，市場雖然買盤受到外在事件干擾而觀望，但信心並未全面轉趨看壞。