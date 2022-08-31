〈房產〉升息焦慮重六都房市交易萎縮 住商8月成交規模減逾2成

台灣央行自 3 月升息後重創市場買氣，房市交易量從 4 月起開始下修，住商機構企畫研究室統計旗下加盟店 8 月成交業績，全台與上月相比，量縮 8.2%，與去年同期相比，減少 20.3%。

其中，台北市月減 10.1%，年減 16.1%；新北較上月減少 11.3%，年減 10.9%，桃園較上月減少 13.8%，年減 25.5%，台中較上月減少 15.2%，年減 29.3%，台南較上月增加 9.8%，年減 14.9%，高雄較上月減少 11.8%，年減 26.8%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，成交量反映買方心態，市場不好時鬼月衰退更為明顯，加上民眾認為房貸直逼 3% 心理關卡，交易很難樂觀。

綜觀六都房市今年 8 月表現，除台南外，相較於上月全盤皆墨，在年度表現上，更是無一倖免的大幅量縮，徐佳馨指出，雖然上月有稍微回神，但本月成交繼續下跌，意味著只要價格不修正，交易量不容易擴大，後疫時代房價雖有通膨支撐，可是買盤猶豫，市場持續維持震盪，第三季央行理監事會預期應會持續調升利率，兵臨城下的升息壓力，必然讓買盤再縮，購屋人購屋步調可能放緩。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，央行啟動升息，難免讓買方擔憂貸款負擔，利息升壓，也讓以財務槓桿為主的投資人縮手，不過跟歷史利率相比，目前仍在低檔，市場主力為剛性自用買盤，及購屋抗通膨的置產型買方，提醒買方除掌握合理成交價格外，可先詢問貸款條件，避免簽約後才發現資金與預期有落差，衍生違約風險。