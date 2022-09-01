非農就業報告發布前 美債殖利率在9月首日走高

在經濟數據顯示私人就業人數成長明顯放緩，而且美股繼續拋售後，美國國債殖利率周四 (1 日) 上漲。

美東時間清晨 6 點 40 分，10 年期國債殖利率上漲 6.6 個基點至 3.198%，而 30 年期國債殖利率上漲 6 個基點至 3.315%。

2 年期美國國債殖利率上漲 3.7 個基點至 3.487%，為 2007 年以來這個短期票據最高的殖利率。

殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

工資單處理公司 ADP 周三 (31 日) 的就業報告顯示，美國 8 月私人就業人數增加 13.2 萬人，低於 7 月的 26.8 萬人。

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示，這可能代表美國正處於一個拐點，從「超載的就業成長轉向更正常的情況」。

由於擔心美國經濟放緩，市場正在密切關注經濟數據，之前 Fed 主席鮑爾表示可能有必要給經濟一些痛苦以降低通膨。其他 Fed 官員本周也先後表達了鷹派情緒。

自鮑爾周五 (26 日) 發表講話之後，美股指數所有 4 個交易日都下跌，並創下 7 年來最糟糕的 8 月走勢。

由於美元走強，金價已跌至 6 周低點。

在美國勞工統計局周五 (2 日) 發布非農就業報告之前，周四將先發布首次申請失業救濟金人數、勞動生產率和單位勞動成本數據。

美國財政部將拍賣 450 億美元的 8 周票據和 500 億美元的 4 周票據。