季配高股息ETF最強棒 00713首次季配殖利率7.2%

季配高股息 ETF 市場再有強棒加入，元大投信旗艦高股息 ETF「元大台灣高息低波 (00713)」9 月起改為每季配息，將於 9/19 除息，首次季配金額為每單位 1.45 元，以 9/1 收盤價 40.26 元計算，年化配息率約為 7.2%，除息前最後買進日為 9/16，想參與配息的投資人，16 日前買進並持有皆可領息。

元大台灣高息低波 (00713) 配息金額逐年成長，2018 年每單位配發 1.55 元、2019 每單位配發 1.6 元、2020 年每單位配發 1.7 元，2021 年由台股企業獲利大幅成長帶動，一舉飆升至史上新高的每單位配發 3.15 元，今年改為季配息後高息特色依舊，首次季配息金額達 1.45 元，搭配長期穩定的績效，強勢挑戰季配高股息 ETF 市場。

元大台灣高息低波 (00713) 自 2017 年成立後，每年配息率平均為 5.42%，至八月底含息總報酬達 68.8%；今年以來加權股價指數下跌 17.4%，00713 僅下跌 4.98%，明顯較台股大盤抗震。

元大投信指出，00713 之所以有如此優異的表現，主要是選股機制不只篩選高股息，更同時考慮個股「股東權益報酬率 (ROE)」、「本益比」、「營運現金流」等因子，因此能挑選出股價相對被低估的優質個股，且當個股本益比來到偏貴位置時，指數調整也會買低賣高成分股，以降低下跌風險，追求長期累積豐碩投資成果。

以現階段投資組合來說，00713 的主要持股包括台灣大、台塑、華碩、光寶科、仁寶、聯發科、中保科等，涵蓋較不受景氣影響的非循環類股、防禦概念的電信類股，以及引領台股表現的電子權值股，在空頭時期有抗震力，多頭時期有攻擊力，使 00713 的近期表現相對抗跌跟漲。

未來 00713 季配息的除息時程為每年 3、6、9、12 月，今年的兩次季配息在今年 9 月及 12 月，將分配成分股今年度的股息。明年起 00713 則配發成分股當年度的股息，搭配收益平準金來平滑配息波動度。

元大投信提醒，00713 調整配息頻率後，初期配息可能有各次配息金額不一致，使 ETF 配息率波動的情形，投資人應合理評估配息水準，並留意 ETF 的配息率不等同報酬率，交易前宜同步注意 ETF 過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現。