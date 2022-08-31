周二就業數據強勁 2年期美債殖利率小幅攀升 仍為15年來高點

2 年期美國國債殖利率周三 (31 日) 小幅走高，維持周一 (29 日) 觸及的近 15 年高位。

美東時間早上 6:52，短期 2 年期國債殖利率上漲 1.8 個基點至 3.493%，前一天曾升至 3.497%。

指標 10 年期國債殖利率上升 3.2 個基點至 3.142%，而 30 年期國債殖利率上升 2.7 個基點至 3.247%。

殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周二 (30 日) 公布的美國勞工數據顯示，7 月職位空缺較預期多出近 100 萬個。

之前，Fed 主席鮑爾在周五 (26 日) 發表講話中表示，Fed 願意給經濟造成「一些痛苦」以抑制通膨。

激進貨幣緊縮的可能性引發了美股大跌，主要股指周二延續前兩個交易日的跌幅。

美東時間周三 8:15 將發布最新的 ADP 就業報告，提供非農私營部門就業情況的初值。投資人還將熱切等待定於周五 (2 日) 發布的上月美國非農就業報告。

此外，8 月中國製造業採購經理人指數 (PMI) 略超預期，但連續第二個月收縮。

與此同時，受能源價格飆升的推動，8 月歐元區通膨率創下 9.1% 的新高。

美國財政部今天將拍賣 300 億美元的 119 天票據。