〈房產〉8月六都建物買賣移轉棟數出爐 台中、台南及高雄止跌

全台六都會區今 (1) 日分別公布 8 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 9155 棟，月增 3.7%，年增 14.4%，前 8 月六都整體交易量合計為 16 萬 9137 棟，與去年同期持平，年增 0.2%；其中台中、台南、高雄短期移轉棟數都有止跌回穩的跡象。

房仲業者認為，由於影響建物買賣移轉棟數的外在因素眾多，例如 8 月工作天數較多且交屋移轉帶動，應是 8 月移轉棟數止跌回穩的主因。全球貨幣政策持續緊縮，市場也預期 9 月 Fed 將再大舉升息，同時國內又面臨疫情增溫的壓力，後市依舊存在不少變數，全年房市展望仍不容過度樂觀。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常影響建物買賣移轉棟數至少有三個關鍵，包括地政局可以辦理過戶的工作天數，預售屋交屋的買賣移轉登記與實際市場上成屋的交易變化，而 8 月又通常是民俗月的時間點，也是一年之中的淡季，因此通常移轉棟數會比 7 月少，不過今年 8 月工作天數比起 7 月多出近 1 成，加上預售交屋移轉量也較大，帶動台中、台南與高雄的移轉棟數較 7 月增加。

就 2022 年 8 月建物買賣移轉棟數統計來看，六都交易量合計為 1 萬 9155 棟，8 月六都建物買賣移轉棟數月增 3.7%，台北市月減 1.6%，新北市月減 4.9%，桃園市月減 1.6%，台中市月增 16.7%，台南市月增 9.9%，高雄市月增 9.1%。另與去年同期相比，六都交易量年增 14.4%；其中台北市年增 14.8%，新北市年增 1.3%，桃園市年增 17.1%，台中市年增 37.4%，台南市年增 7.6%，高雄市年增 11.9%。