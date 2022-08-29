〈房產〉都會生活型態改變 大坪數住宅交易比重下滑

根據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季全台僅老年人口居住宅數，較 2020 年同期的 61.7 萬戶攀升至 67.1 萬戶，增幅近 1 成，六都僅老年人口居住比例全上升，其中台中及台北市均有 1 成以上增幅。

同時，隨著三代同堂需求減少，大坪數住宅交易量也下滑，台灣房屋集團趨勢中心統計，上半年全台住宅面積 40 坪以上、4-5 房格局的大宅交易占比約為 16.5%，相比 2018 年上半年的 23.2%，下滑近 7 個百分點。

進一步觀察今年上半年六都大宅交易量，也全數下滑，其中以台南市減少近 9 個百分點最多，其次為台中減少約 7 個百分點，新北市減幅最小，減少近 3 個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大坪數住宅量減的兩大主因，一為房價高漲，總價考量下購屋族越買越小，另外一個就是家庭觀念變遷，小家庭取代三代同堂。



張旭嵐指出，三代同堂是台灣人早期普遍的家庭型態，子女成家後和父母同住，不僅省房租，爺奶顧孫也省保母費，不過隨著時代變遷，除了因就業而離鄉落地生根之外，更多是為顧及同住可能帶來生活習慣，和隱私問題的家庭衝突，讓年輕夫妻選擇自立門戶，因此「多房大坪宅」的交易量減的情況也就更為明顯。

張旭嵐認為，不單是年輕一輩想獨立，現代銀髮族對生活也有一套新哲學，尤其在醫療發達下，不少退休族仍健康且具生活自理能力，樂於與子女分居，並捨大宅換小宅，進駐養生村，享受簡單退休生活，或是採「三代同鄰」，同社區不同戶的距離，各有獨立空間，又不失就近照顧的天倫之樂，也是小宅化因素之一。

而台南市多房大宅交易量減為六都最多，台灣房屋趨勢中心經理李家妮分析，台南受南科發展帶動，外地就業移民族增加，能與長輩同住比例不高，多為單身新貴或小家庭買盤，對大宅的需求比例相對降低，除受家庭規模需求影響，加上房價負擔增高，台南近幾年市區最高成交單價已破 4 字頭，連價格親民的蛋白區，如今不少建案開價也從 3 字頭起跳，台南近 10 年的所得與房價漲幅差距居六都之冠。

在所得跟不上房價，購屋負擔增加，入手門檻高、需求性低的多房大宅因此逐漸式微。而新北市因房價較台北市親民，吸收不少雙北大宅買氣，也有度假宅類型產品支撐，交易波動也較小。