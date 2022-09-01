〈房產〉捷運三鶯線明年完工 鳳鳴重劃區躍鶯歌買氣之首

新北市交通局宣布捷運三鶯線預計 2023 年完工，設於鶯歌車站旁的三鶯轉運站將於今年底前先行完成，目前鳳鳴重劃區為鶯歌當地買氣之首，該區域鄰近預計 2024 年啟用臨時站的鳳鳴火車站，及將於 2023 年完工的三鶯捷運鶯桃福德站，區域內電梯大樓單價已站上 3 字頭。

東森房屋研究中心統計，該區 3 年內電梯大樓單價漲幅高達 42%，目前單價已坐穩 3 字頭，觀察實價登錄基地位在鳳鳴路上的預售新案「和耀 ‧ 心綻」，最高成交單價於今年 5 月來到 37.1 萬元，規劃二房 (24-26 坪)、 三房 (31-36 坪)、2+1 房 (26-29 坪)，小坪數規劃深受年輕族群喜愛。

鶯歌區除熱門的鳳鳴重劃區房價節節攀高外，鶯歌火車站及鶯歌老街一帶也是居住熱門地帶，而緊鄰鶯歌老街的尖山里隨著房市熱潮快速發展生活圈，圈內預售建案開價一鳴驚人，東森房屋鶯歌加盟店廖麟鑫店東指出，新建案「金鶯廣場」系列開價每坪 35 萬元起，最高成交單價於今年 4 月來到 39.4 萬元。

據實價登錄顯示，近一年尖山路上屋齡 25 年以上中古屋平均成交單價已達 20.3 萬元。

東森房屋研究中心指出，鶯歌雖鄰近桃園市，實際門牌還是屬於新北市，而區域新屋房價不論對比新北市、桃園市重劃區都算親民，也有工業區就業人口的需求，區域內在地客換屋或再添置大樓新案成為買盤主力。

廖麟鑫指出，預計明年 2 月完工的新北市立美術館就位在鶯歌，讓鶯歌將不只是陶瓷重鎮，未來也將與三鶯藝術聚落結合，成為北台灣藝術新地標，新興藝術可能帶領鶯歌再次翻新。