經濟學家：澳洲升息衝太快 恐導致經濟衰退

經濟學家警告，澳洲央行升息速度太快，這可能造成澳洲經濟衰退。

AMP Capital Markets 經濟學家 Diana Mousina 表示，澳洲人很快就會感受到升息的影響，因為澳洲大約 60% 的住房貸款利率是浮動利率。相較之下，在美國，80%-90% 的貸款是固定利率。

「澳洲不能像美國那樣快速升息。」她表示，「我只是擔心，如果接下來六個月裡，利率升至 3.5%，澳洲經濟會崩潰。」

澳洲央行今年加入全球央行升息的步伐，以防止通膨失控。先前已經連續 3 次升息 50 基點，將現金利率上調至 1.85%，多數經濟學家預計，澳洲央行本月可能會繼續升息 50 基點。

瑞信澳洲財富管理部門固定收益主管 Jasmin Argyrou 也認為，澳洲應減緩升息步調，因為消費者信心處於衰退，這遲早將導致家庭支出下降。

Argyrou 認為，澳洲央行今年將現金利率提高至 3.35% 左右，與貨幣市場定價的 3.3% 相似。

澳洲 7 月份零售額增長 1.3%，輕鬆超過經濟學家預測的 0.3%，這通常表明家庭目前能夠很好地應對升息。

獨立經濟學家兼氣候委員會委員 Nicki Hutley 表示，澳洲央行去年低估了通膨壓力，現在卻冒著走得太遠的風險。

她表示，澳洲並未像英國、歐洲部分地區和美國那樣，看到薪資價格螺旋式上升，「我不太擔心這裡的通膨前景」。