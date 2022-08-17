澳洲薪資成長幅度低於預期 澳元下挫

澳洲統計局周三 (17 日) 公布，第 2 季薪資價格指數年增 2.6%，漲幅低於經濟學家預期的 2.7%，並遠低於 6.1% 的整體通膨率，代表薪資漲幅甚至不到通膨的一半。

澳元在數據發布後跌破 0.70 美元，低於預期的薪資成長，降低了市場預計澳洲央行 9 月再升息 50 基點的可能性。

澳洲先前連續 3 次升息 50 個基點，央行總裁 Philip Lowe 一直提到薪資成長動能正在加強，並可能在未來一段時間內，為通膨壓力提供更多支持。

澳洲聯邦銀行澳洲經濟主管 Gareth Aird 表示，考慮薪資的年度增長速度非常溫和，澳洲央行 9 月不會將現金利率上調 50 個基點，但可能調升 40 個基點或 25 個基點。

澳洲的勞動力市場仍然吃緊，失業率處於 48 年低點 3.5%，職位空缺上升。經濟學家預計，周四的數據將顯示，7 月失業率保持不變，就業人數增加 25000 人。

在周二公布的 8 月政策會議紀要中，澳洲央行表示，有數據顯示超過 60% 的公司預計，未來一年薪資成長超過 3%。

會議紀要稱：「近期的高通膨結果是當前薪資談判的一個因素，但到目前為止，大多數公司預計薪資漲幅低於通膨。」