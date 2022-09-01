大摩：美股尚未觸底 標普500指數將跌向3400點

華爾街近期最看空的分析師—摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson 周三 (31 日) 表示，今年美股指數尚未觸底，投資者應該爲更多的痛苦做好準備。

在上半年暴跌超過 20% 之後，標普 500 指數由 6 月中旬的低點 3666.77 飆升了 17%。但之後對聯準會升息的擔憂重燃，美股在 8 月中旬以來持續下挫。

Wilson 認為，在經濟衰退或軟着陸的情況下，標普 500 指數將跌至 3400 點。如果伴隨一般程度的經濟衰退，標普 500 可能跌向 3000 點。

他表示，雖然市場的底部很難預測，但至少在未來一到兩季，市場趨勢仍然向下。

Wilson 指出，企業營業利潤率的表現趨勢比預期的更差，他預計這種負面趨勢將持續下去。

美股在 6 月觸及低點時，標普 500 指數的本益比爲 18 倍，超過了 1950 年代以來所有 11 個熊市周期中谷底的估值。目前標普 500 指數本益比仍高於 19 倍。

Wilson 表示，本益比是不對的，不是因爲聯準會將變得鷹派，而是因爲股市對獲利前景過於樂觀。隨着收益減少，本益比將開始下降，然後在收益減少過程中的某個時間點市場將觸底，他預計發生在 9 月至 12 月之間。

由於聯準會仍然高度關注經濟數據，Wilson 認爲，他們的動作總是太慢。因爲聯準會依賴的勞動力市場和通膨數據是滯後的，當勞動力市場崩潰了再採取行動爲時已晚，因為屆時美國經濟將明顯陷入衰退。

另外，美股能源類股仍繼續跑贏大盤，Wilson 建議，在看標普 500 指數時將這一類股排除在外。他指出，當能源表現良好時，通常對其他一切都不利，「能源真的是其他一切的對立面」。