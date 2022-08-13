〈分析 〉標普收盤突破4231點 為何這個位置如此關鍵?

標普 500 指數週五 (12 日) 收盤高於 4,231 點，釋出熊市觸底訊號，令美股多頭歡呼不已。

標普週五升 1.73% 至 4,280.15 點，收盤價高於 4,231 點，自 1 月 3 日創下的歷史高位 (4796.56 點) 跌超過 20% 後反彈 ，收復此輪熊市的半數跌幅。

標普週五已收復此輪熊市的半數跌幅 (圖片：翻攝 marketwatch)

就技術分析的角度來看，根據二次世界大戰以來的 13 次空頭走勢，標普一旦收復熊市半數跌幅，隨後就從未再創新低。

CFRA Research 投資策略長 Sam Stovall 指出，標普週五收盤價高於 4,231 點，這暗示「熊市底部確立」，即便回測前波低點、也應該不會再創新低。

為何許多分析師關注 50% 的回調？這是基於黃金分割線 (Fibonacci retracement) 技術分析策略。

黃金分割線在自然界中普遍存在，黃金分割數列為 1、1、2、3、5、8、13、21 、34 等，這個數列中的每一個數都等於其前面兩個數的和，且前一數字與後一數字之比趨近於固定常數 0.618，故 61.8% 被稱為「黃金比例」。因為它在自然界的一切事物中普遍存在，比如貝殼、海浪、人體比例乃至華爾街各項風險資產。

技術分析師認為，基於黃金分割線分析，股市在經過一輪跌勢後，反彈的阻力位處於 38.2%、50% 和 61.8% 是最關鍵的回調線支撐水平，23.6% 和 76.4% 被視為次要支撐位。

BTIG 市場技術分析師 Jonathan Krinsky 稱，自 1950 年以來，從未發生熊市反彈超過 50% 的回調又跌破新低點的情況，不過，儘管標普收盤價突破 4,231 點，但股市仍有震盪的可能，他對股市前景仍抱持謹慎的態度。