研究公司：市場已經不相信明年上半年聯準會可能降息

研究公司 DataTrek 數據顯示，市場目前預期聯準會在 2023 年上半年政策的可能性幾乎為零，但市場上仍然存在一個支撐股價的「亮點」—認為長期來看，通膨將會降溫。

Datatrek 共同創辦人 Nicholas Colas 在最新報告中說，市場預計，到今年底政策利率達到 3.75% 至 4% 的可能性為 64%，到聯準會 2023 年 6 月會議結束時，利率保持在這一區間內的可能性為 41%。

他指出，原本許多人所預期，聯準會在 2023 年上半年轉為降息的機率，如今基本上為零。

目前聯準會政策利率處於 2.25% 至 2.5% 區間，這意味著市場預計聯準會年底前有可能升息 150 基點。

此前，聯準會主席鮑爾在內的多位官員，頻繁釋放鷹派信號，市場人士多數預計聯準會 9 月或升息 50 或 75 個基點。克利夫蘭 Fed 總裁 Loretta Mester 也提到，需要在明年年初之前將利率提高到 4% 以上，然後保持在這一水準一段時間。

Colas 認為，升息並不一定意味著對股價的不利影響。

他指出，10 年期美國公債殖利率目前為 3.11%，低於 6 月份的高點 3.48%。這是市場的一個亮點，表明市場已經建立了一些信心，相信聯準會將在長期內降低通膨。相較之下，2 年期美債殖利率已經超過了今年 6 月份創下的 3.43% 的高點。

Colas 強調，在其他條件不變的情況下，這將支持股票價格，這是對聯準會將成功遏制通膨的隱性市場信任投票。