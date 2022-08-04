Fed眾官員放鷹 鴿派認為2023年幾乎不可能降息

即使激進升息會提高經濟衰退風險，美國聯準會 (Fed) 多位官員周三 (3 日) 矢言繼續強力對抗通膨的立場，鴿派官員並表示，2023 年幾乎不可能降息。

Fed 主席鮑爾在最近一次會議中，不再明確暗示 9 月升息的幅度，加上美國經濟已陷入技術性衰退，一度讓市場揣測 Fed 可能放慢升息步調。

但 Fed 眾官員本周陸續發表鷹派談話，展現捍衛央行對抗通膨公信力的決心。鷹派的聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 表示，他支持超前部署、前重後輕式的升息，對今年底的利率預估為 3.75-4.00%。

他的同僚、里奇蒙聯準銀總裁巴金 (Thomas Barkin) 和明尼阿波利斯的卡什卡里 (Neel Kashkari) 也強調 Fed 將矢言壓制通膨，經濟衰退可能發生。

布拉德、巴金、卡什卡里、戴莉都矢言繼續壓制通膨。(圖: AFP)

在經濟現況方面，布拉德、巴金的看法和鮑爾相同，認為美國尚未步入衰退，理由是目前每月新增就業仍有將近 40 萬人，失業率 3.6% 處於歷史低點附近，這並非衰退期間會有的經濟表現。

舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 仍認為，Fed 可以實現平抑通膨但大規模失業和不景氣，也就是所謂的經濟軟著陸。她在這方面的看法與布拉德相呼應。

戴莉並表示，9 月升息 2 碼 (50 個基點) 是「合理」的，假如通膨仍高漲、就業市場沒有降溫跡象，升息 3 碼可能更合適，從目前的數據來看，她支持 2 碼。

戴莉發表談話後，市場對 9 月升息 3 碼的預期略降。根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，市場預測 9 月升息 3 碼的機率為 43%，升息 2 碼的機率為 57%。下次決議宣布時間是美東 9 月 21 日。

取自 CME FedWatch Tool

一些市場人士預測，Fed 最快將在 2023 年上半年降息，但卡什卡里駁斥這個可能性，表示從現況來看，明年「非常不可能」降息。