Fed威廉斯放鷹 削弱市場對明年降息的預期

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）永久投票委員威廉斯（John Williams）周二（30 日）表示美國央行需要提高利率冷卻通膨，但拒絕透露自己在下個月會議上傾向的升息幅度。威廉斯的言論也再次削弱市場對 Fed 將在明年晚些時候降息的預期。

威廉斯周二在華爾街日報（WSJ）舉辦的線上活動表示，Fed 需要採取一些限制性的政策來減緩需求，但目前仍未做到這點。他同時指出，Fed 在 9 月 20 日至 21 日會議上的升息規模將取決於「整體」數據，與 Fed 主席鮑爾上周在傑克森霍爾全球央行年會上的談話相呼應。

威廉斯認為 Fed 需要在「一段時間」內將利率保持在限制性區間，而這意味著高利率將持續到 2023 年，再次削弱市場對 Fed 可能在明年晚些時候降息的押注。到目前為止各個 Fed 官員發出的訊號是繼續升息，直到通膨降溫。

不過，威廉斯在這場線上活動上並未透露自己在下次會議上傾向的升息幅度，但他認為降低通膨需要實質利率為正值（名目利率減去通膨）。聯邦基金利率目前的目標區間為 2.25%-2.5%，遠低於 Fed 偏好的核心個人消費支出物價指數（PCE）的通膨指標，該指標在 7 月為 4.6%。

威廉斯說：「我認為在需求遠遠超過供應的情況下，我們的確需要讓實質利率... 高於零。」「我們需要採取一些限制性政策來減緩需求，但我們仍未做到這點，Fed 目前離這個目標還有很長一段路要走。」

威廉斯補充說道，儘管收緊政策後出現令人鼓舞的跡象，但在考慮改變政策之前，還需有更數據改善情況。

與此同時，里奇蒙聯準銀行總裁、2024 年 FOMC 投票委員巴金（Thomas Barkin）同日表示，央行將採取「一切必要措施」來控制通膨，重申其在本月稍早的言論。

截稿前，根据芝商所 FedWatch Tool 數據，Fed 在 9 月升息 2 碼（50 個基點）的機率為 27.5%，升息 3 碼（75 個基點）的機率為 72.5%。