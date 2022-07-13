野村預估利率在明年初攀至高峰 隨後9月開始降息

野村證券 (Nomura) 表示，儘管通膨放緩，全球經濟衰退擔憂持續存在，預期歐美英央行將在明年將開始降息，明年初利率將達到最高峰。

利率上升、通膨和緊縮的金融環境導致經濟前景黯淡，近期消費者支出和工廠生產數據也都浮現放緩跡象，不免引發市場對經濟衰退的擔憂。野村經濟學家預計，經濟衰退可能在今年第四季開始。

不過，美聯準會 (Fed) 仍將升息至明年 2 月，屆時利率將達到 3.50% 至 3.75% 的高點，隨後 Fed 將暫停升息，直到通膨率放緩至 2% 至 2.5%，然後從 2023 年 9 月起每次會議均降息 1 碼。

Fed 上月宣布將聯邦資金利率調升 3 碼，幅度創 1994 年以來最大，市場普遍預期 7 月將以相同幅度升息，直到利率在年底前達到 3.25% 至 3.5% 區間。

芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 分析顯示，投資人現在對 Fed 於 9 月升息 3 碼的押注為 13%，低於他發表言論前的 23%，升息 50 個基點的機率高達 80%。

歐洲央行方面，野村預計到 2023 年 3 月，歐洲將經歷 6 次升息，使利率提高至 1.75%。但隨著經濟衰退持續， 6 月份將開始降息 1 碼。 不過，若德國完全切斷俄羅斯天然氣的供應，歐洲央行的緊縮政策可能會比預期更早結束。