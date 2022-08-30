日本7月PC出貨量年減6% 出貨額年增21%

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 周二 (30 日) 公布，2022 年 7 月日本國內電腦 (PC) 出貨量年減 6.1% 至 55.2 萬台，連續 16 個月年比下滑，顯示新冠肺炎疫情帶來的宅經濟需求持續回落。不過同月 PC 出貨金額年增 21.6% 至 651 億日元。

以種類來看，筆記型電腦出貨量年減 6.9% 至 46.1 萬台；其中，適合外出攜帶的輕薄型筆電出貨量為 18.1 萬台，年減 25.4%。桌上型電腦的出貨量年減 1.8% 至 9.1 萬台。

日本研調公司 MM 總研 (MM Research Institute) 執行董事中村成希表示，家電量販店等銷售通路 7 月份的電腦出貨量，都呈現低迷現象。

7 月日本國內市場的電腦出貨金額年增 21.6% 至 651 億日元，連續 2 個月年比上揚，這和日元貶值、以及物流費用飆漲所導致的電腦平均售價上揚有關。

展望前景，雖然無法期待日本國內 PC 出貨台數會大幅上揚，但出貨金額仍可能持續暢旺。

中村成希推估，消費者有線上會議的使用需求，對於電腦的記憶體等硬體規格要求更高，相信接下來的出貨金額表現應該不會低於去年同期。