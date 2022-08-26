日本政府將重啟核電 IEA主管：有助緩解天然氣市場緊張

國際能源署 (IEA) 一位主管表示，日本計畫重新轉向使用更多核能，是「非常好的和令人鼓舞的消息」，有望緩解天然氣市場的供需吃緊。

日本首相岸田文雄周三表示，日本將重啟更多閒置的核電廠，並研究開發下一代反應爐的可行性。這更加明確他先前所提，希望增加更多核電的政策。

IEA 能源市場和安全辦公室主管 Keisuke Sadamori 周四 (25 日) 對這一核能戰略表達支持。Sadamori 曾在日本經濟產業省任職，2011 年福島核能事故發生時，他擔任日本前首相的行政助理。

Sadamori 指出，無論是從能源供應安全，還是從減緩氣候變化的角度來看，這都是一個非常好且令人鼓舞的消息。日本一直在使用大量化石燃料，以填補福島事故以來的核電缺口。

他補充說，全球化石燃料市場，尤其是天然氣市場的供需非常吃緊，特別是歐洲。日本重新核電，將有利於向全球市場釋放大量液化天然氣 (LNG)。

Sadamori 表示，昨天岸田首相的聲明更多地關注新型核電廠，包括小型模塊化反應爐，他們基本上仍處於發展階段，仍需要加速推展。但他認為，更重要的方面是現有核電廠的重啟，和現有廠區壽命的延長。

2011 年擱置大部分核電後，日本轉向天然氣發電，目前已經成為全球最大的天然氣進口國之一。

在福島事故後，日本一直反對重啟核電。然而，經歷了今年春季和夏季兩次電力吃緊，民間反對核電的呼聲逐漸變弱。本月公佈的一項調查顯示，高達七成受訪者贊成用核電來應對電荒。