〈台股盤前要聞〉友達看面板供需趨平衡、鴻海Model C開放預購 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，面板大廠友達董事長彭双浪表示，確實看到一些客戶拉貨轉趨積極，整體供需也逐步恢復到較平衡狀態；鴻海、裕隆合作的純電休旅車 Model C，將於 9 月 1 日在納智捷官網開放預購。以下是今 (1) 日必看重要財經新聞。

友達彭双浪：供需回到較平衡狀態 部分客戶拉貨轉趨積極

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (31) 日宣布與北科大深化產學合作，面對近期產業變化，董事長彭双浪表示，下半年各家品牌廠狀況不同，但確實已看到一些客戶拉貨轉趨積極，且整體供需也逐步恢復到較平衡狀態，認為對產業是好的因素，不過明年產業是否趨向好的開始，還要觀察。閱讀全文...

鴻海、裕隆合作純電休旅 Model C 9/1 上午 9 點開放預購

鴻海 (2317-TW) 以及裕隆 (2201-TW) 納智捷 (Luxgen) 昨 (31) 日雙雙在臉書預告，台灣車壇、科技業將有大事發生，雙方合作的純電休旅 (Model C) 將於 9 月 1 日上午 9 點在納智捷官網開放預購，而依照先前官方釋出的訊息，售價可望在百萬元內。閱讀全文..

壽險業半年報出爐！上半年淨值大減 1.47 兆 三家跌破千億元

金融保險業半年報出爐，整體壽險業今 (2022) 年以來淨值蒸發 1.47 兆元，其中，前六大壽險公司中的南山人壽、台灣人壽、中國人壽等 3 家公司淨值跌破到千億元，僅台新人壽逆勢上揚。" 閱讀全文...

通膨壓力高漲 7 月製造業景氣連亮第五顆黃藍燈

台灣經濟研究院昨 (31) 日公布 7 月製造業景氣信號值，較上月減少 0.30 分至 11.88 分，燈號連續亮第 5 顆黃藍燈，反映全球通膨壓力未減，影響歐美國家經濟表現，加上中國房地產持續低迷，對全球供應鏈和需求帶來更多不確定性。閱讀全文...

傳 Google 第三代 Tensor 處理器將採三星 3 奈米製程

據報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 已決定採用三星電子的 3 奈米製程，為新一代旗艦機 Google Pixel 8 生產行動應用處理器 (AP)。閱讀全文...

童子賢：下半年憂黑天鵝不至於「天崩地裂」和碩庫存風險低

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢昨 (31) 日指出，下半年還是會擔心有別的黑天鵝，但不至於到「天崩地裂」，且和碩需承擔的庫存風險小，應收帳款也因為都是大客戶，並不會太擔心。閱讀全文...

童子賢也說，車用晶片及電子業雖然受戰爭、經濟波動等影響，會走一下停一下，但不用太擔心，大趨勢往上走不會停；至於元宇宙方面，除帶來軟硬體商機外，可望出現新的經濟平台發展。閱讀全文...

美聯準會放鷹 永豐金黃蔭基：台股 Q4 恐下探 13800 點

雖然台股昨 (31) 日大漲，重站萬五大關，但永豐金 (2890-TW) 首席經濟學家黃蔭基認為，美聯準會 (Fed) 相當鷹派，預期至少會升息到 14 碼，受升息不止影響，不排除台股第四季低點下探 13800 點、打第二隻腳，但國安基金會適時進場，是信心保證，因此跌到萬四下可進場低接。閱讀全文...

升息拖累股債市場 第一金上半年淨值蒸發逾百億 暫無增資打算

全球升息潮讓銀行也遭波及，第一金 (2892-TW) 受升息與股災震盪影響，導致今年前 6 月淨值從從去年底的 2245 億元降至 2128 億元，半年內蒸發 117 億元，但所幸有匯兌利益彌補，目前暫無增資規劃。閱讀全文...

新台幣由貶轉升收 30.435 元 8 月重貶 4.97 角

外資終止連二賣，不但帶動台股昨 (31) 日大漲，也讓央行對新台幣順勢作價，兌美元匯率由貶轉升，升 3.3 分、收在 30.435 元，30.5 元大關失而復得，成交金額 12.57 億美元，不過 8 月還是貶值 4.97 角或 1.66%。閱讀全文...

亞利桑那州長訪台傳會面 台積電：針對在美投資交流

美國亞利桑那州州長杜希 (Doug Ducey) 30 日晚間率團訪問台灣，預計 9 月 1 日結束行程離台，傳訪台期間也將會晤台積電高層，對此，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (31) 日回應，與多位供應鏈夥伴代表，今日有就目前在美投資工作項目與州長及其團隊交流。閱讀全文...