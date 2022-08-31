〈童子賢開講〉下半年憂黑天鵝不至於「天崩地裂」和碩庫存風險低

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (31) 日指出，下半年還是會擔心有別的黑天鵝，但不至於到「天崩地裂」，且和碩需承擔的庫存風險小，應收帳款也因為都是大客戶，並不會太擔心。

童子賢表示，年初本來以為變數只有俄烏戰爭，認為調整幾個月，秋天旺季就會好轉，但沒想到還有上海等地封控，衝擊中國市場消費力，影響不亞於戰爭，現在還是希望調整期只要 3-4 個月，只是變數真的太多。

童子賢進一步指出，下半年撇除地緣政治因素，比較大的挑戰是經濟波動跟升息，現在美國聯準會 (FED) 用比較猛的手段壓制通膨，短期借貸都變 2.5%、3%，是以前的 5-6 倍，對需要資金的企業有很大的壓力，營運會比較辛苦。

第三、第四季來看，童子賢認為，目前世界很亂，而亂世中的生存哲學就是財務要健全，現在有些行業的現金都堵在庫存或應收帳款，像是 IC 產業就在去化庫存，但就和碩而言，庫存很多都是品牌客戶承擔，雖然有資金周轉風險，但客戶都是大品牌也不會太擔心。

料況方面，童子賢表示，長短料大部分狀況比年初、去年底好，雖然長短料狀況永遠都會有，只是同樣不會太擔心，因為現在大家追料都是專家，市場也很會調整，不只從生產面，也會從需求面，前端後端一起調整。

童子賢強調，過去十年市場也一直都在說黑天鵝，但黑天鵝很多都不是科技界能控制的，而且世界還是在進步，這跟科技、公司治理的精進有關，至於極端氣候延伸的水電供應，他認為，要探討是不只是企業問題，而是人類生存問題。